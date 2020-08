La Asociación de Bomberos Voluntarios de Belén realiza Asamblea

La Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Belén, con la autorización correspondiente de Personería Jurídica, llevará a cabo este sábado 22 de agosto a las 16:00 horas, la Asamblea para renovar las autoridades para un nuevo período, por vía digital SUM.

Lilian Jais integrante de la Comisión Directiva señaló a los medios de comunicación que “esperan que la gente tome conocimiento y nos acompañe, necesitamos de la participación de los socios, de la comunidad, del que quiera participar, está abierto, lo vamos a publicar en las redes. En realidad los socios que participan y pueden ser electos para integrar la comisión son aquellos que tienen pagadas las cuotas hasta el mes de julio de este año, es el mes inmediato anterior, es un requerimiento de las IGPJ y lo tenemos que cumplir por supuesto, pero puede participar la sociedad por supuesto no hay problema en eso”.

En ese sentido agregó: “nosotros iniciamos en marzo del año 2017, cerramos periodo, aprobamos balante del 2017 y ahora tenemos dos períodos para aprobar porque no hicimos asamblea el año pasado, lo estamos haciendo ahora así que vamos aprobar dos períodos sería 2018 y 2019, nosotros llevamos tres años dentro de la comisión”.

El orden del día a desarrollarse en la asamblea es el siguiente: 1° lectura y autorización de Personas Jurídicas. 2° Lectura del acta anterior. 3° Lectura y aprobación de Memoria y Balance período 01/11/17 al 31/10/18 y 01/11/18 al 31/10/19. 4° Lectura y aprobación de inventario formulario A4. 5° Elección de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 5 vocales titulares, 4 vocales suplentes, 2 revisores de cuenta titulares y 2 revisores de cuenta suplentes. Como la Asamblea va a ser vía SUM va ser un poco complicado, por supuesto vamos a explicar todo el tema del balance y todo lo demás, pero queremos informarle a la comunidad en general y a quienes estén interesados en ver los balances pueden acercarse al cuartel están disponibles para el que quiera revisar, ver, y si hay alguien que quiere participar y lo quiere ver lo puede hacer hasta hoy inclusive porque por medio de la vía SUM va a ser complicado pero se va a explicar todo y yo creo que todos los gastos que se han realizado están a la vista, la verdad que gracias a Dios hemos recibido los subsidios de nación y han sido bien invertidos. Por supuesto no dejamos de agradecer a los socios que mensualmente nos aportan $ 50.- porque con eso cubrimos los gastos corrientes que no podemos cubrir con el dinero del subsidio, así que siempre agradecidos de los socios que nos aportan y siguen confiando en la Asociación.

“Estamos muy contentos, muy satisfactoria la labor, hemos logrado muchos objetivos de los propuestos sobre todo el funcionamiento del cuartel que es fundamental para la sociedad”.Señaló.

Miguel Bolomo integrante del cuartel de bomberos añadió: “Realmente hemos tenido un grupo joven y con poca experiencia en el tema de lo que es como Asociación en sí, a lo mejor algunos han tenido alguna experiencia pero lo que es en si manejar un cuerpos de bomberos o la actividad de la Asociación de Bomberos nos ha hecho aprender sobre todo y poder estar al orden del día y gracias a Dios eso nos permitió poder recibir subsidios nacionales que nos han favorecido y poder agrandar el parque automotor, comprar equipamiento, casualmente en este momento estamos haciendo eso, estamos finalizando nuestro período de comisión, y seguimos por el bien del cuartel y de la sociedad misma que al fin y al cabo ha confiado en bomberos voluntarios y esperamos no perder esa confianza de saber que estamos, hemos venido para eso, algunos no somos de acá como todos saben pero ya somos Belichos y de mi parte el mayor agradecimiento es poder brindar aunque sea desde la parte administrativa si no puedo hacerlo como bombero activo, pero de la parte administrativa mantener esta comisión y la Asociación por el bien de Belén”, concluyó.