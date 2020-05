La Asociación de productores Nogaleros de Londres recibió aportes de Ministerio de Agricultura

La asociación de Productores Nogaleros de Londres recibieron por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería Provincia, bolsas para envasar al vacío. El aporte fue recibido por el presidente de la Asociación de Nogaleros Enrique Silva, quien también llevó packs de semillas hortícolas para los productores de la zona. Cambien nos comentó que muy pronto, el Municipio de Londres cederá en comodato la planta de procesadora de nuez para que la asociación se haga cargo de la misma.

En Presidente de la Asociación Enrique Silva nos detallaba: “Se estuvo trabajando nivel coordinación, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Catamarca, tuvimos la visita de uno de los Directores el Señor Amalio Isi, el objetivo de la visita fue entablar una organización, también poder llevar una tener una charla acerca de la actualidad en el contexto que estamos pasando nivel ganadero, productivo y sabemos que bueno justamente esta actividad en la agricultura la ganadería ha quedado muy debilitada, está muy debilitado debido a la pandemia de COVID-19 y a nivel regional en nuestra comunidad de Londres, del departamento Belén y toda las provincia, de la epidemia del dengue también, todos son estas cuestiones de nivel salud que ha debilitado y ha dejado enormemente sensible estás actividades nivel ganadero, a nivel productivo, esta reunión fue llevada a cabo para poder coordinar acciones conjuntas, para poder encarar temáticas en las cuales sabemos que se tiene que hacer un trabajo tanto del municipio como las provincia, fue muy productiva la reunión porque en este caso pudimos charlar acerca de la Asociación Civil que contamos en nuestra jurisdicción de Londres que una Asociación civil sin fines de lucro en una Asociación de Productores Nogaleros y en el momento en que estamos atravesando, tenemos 35 socios activos, en el cual todavía no se ha podido coordinar acciones a nivel de campo, a ni a nivel ejecutivo, no se ha podido coordinar más que una planificación, porque lo planificado para este año 2020 se ha visto truncado debido a la situación epidemiológica que estamos viviendo”.Señaló.

El Señor Amalio Isi, hizo entrega por parte del ministerio a la Asociación de Bolsas para sellado al vacío lo cual los productores de Londres lo necesitan para el empacado final de la pulpa de nuez. Fue un día muy productivos, pudimos recibirlos en nombre del Intendente de Londres Dr. Gilberto Santillán, él no pudo estar en esa ocasión, coordinamos acciones en representación de él y del municipio”. Añadió.

Por otro lado cometo un proyecto muy importante para la Asociación: “También una muy buena noticia que se está trabajando y se dice está planificando y se está armando, con toda coordinación necesaria para poder llevarlo a cabo y qué es un enorme noticia para nuestro Londres, que la Asociación de Productores Nogaleros de Londres y se haga cargo de la planta Procesadora de Nuez entonces va a quedar un campo específico, a donde los productores de nuez no solamente van a poder prestar un servicio, a aquellos productores que son están fuera de la provincia, sino también que van a poder gozar de las habilitaciones a nivel de SENASA, a nivel nacional y a nivel provincial en Bromatología, todas las habilitaciones correspondientes para poder trabajar, con la nuez tanto con cascara como sin cáscara y poder también elevar la productividad de alguna otra forma y también el último eslabón y el más sensible que nosotros vivimos en nuestra región , que es el eslabón comercial poder fortalecerlo. Agradecemos siempre los gestos que está teniendo nuestro Intendente y en esta ocasión donde él a puesta a disposición en un futuro cercano ya, para que la Asociación de Nogaleros pueda hacerse cargo de la planta procesadora de nuez, en un contrato de comodato, por un tiempo prudencial para ver y analizar los avances de esta implementación”. Concluyó.