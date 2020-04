La Escuela N°337 realiza campaña de recolección de ropa y calzado para el Ropero Comunitario

La Escuela N°337 General Belgrano de Barrio La Cañada de la ciudad de Belén, comenzó con la campaña de recolección de ropa, calzado para el Ropero Comunitario. con un eslogan de “En esta cuarentena podemos separar lo que no uses y donar al que más lo necesites” los organizadores invitan a la comunidad de Belén a ser parte de esta campaña y donar ropa, abrigos, calzados en buenas condiciones que no utilices y ayudar.

Para realizar tu donación comunicarse al Teléfono 3835-516919

Esta es una campaña para ayudar los niños más necesitados, desde la Escuela agradece a la comunidad por su colaboración.