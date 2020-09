La Escuela N°352 de Barrio La Puntilla Cumplió sus 100 Años de vida

La Escuela N°352 de Barrio La Puntilla de la Ciudad de Belén ayer 16 de Septiembre Cumplió sus 100° Aniversario. Su Directora Ema del Carmen Figueroa le comentó a Belén-Info.com, la Historia de la Institución y los logros que se consiguieron desde sus comienzos: “Nuestra institución está cumpliendo sus 100 años de vida fue fundada un 16 de septiembre de 1920 a través de un Decreto Provincial y se inician sus inicios fueron en el Barrio la Banda, de la allí da sus primeros pasos y su primera Directora la señorita Sofía Montilla Moyano oriunda de la localidad de Belén”.Señaló.

Respecto si cuentas con documentación de los comienzos de la Institución centenaria: “Lamentablemente no contamos con dentro de las de los registros que tenemos, no tenemos con certeza el lugar de La Banda, donde funcionó nuestra institución, ni tampoco la matrícula, porque la primera reseña histórica que se hace de nuestra data de 1949 y que realiza este registro fue el Señor Luis Soria, es decir que no hay datos de ese año, de esa época , no tenemos en nuestras manos, recién el Señor Soria casi 30 años después quien hace los registros de cómo fueron los orígenes esta Institución educativa”.Indicó.

“En le Año 1948, se decide traslada la escuela que funcionaba en Barrio La Banda a la Escuela de La Puntilla como no se contaba con un edificio propio, en ese momento por gentileza de la familia Barberis, la escuela funciona allí, en el domicilio de la familia y funciona desde el año 1948 hasta el año 1962 que es cuando sea hace entrega el nuevo Edificio. Porque en el año 1958 el Señor José Antonio Carrasco dona el terreno donde actualmente se edifica la institución y ha sufrido este gracias a Dios muchas modificaciones favorables que se fueron realizándose a través del tiempo, todo lo que es la galería, que antes estaba todo abierta, ahora se cerró, se agregaron aulas, cuenta con una sala de informática, se agregó una sala comedor donde esté desayuno y almuerzo a los niños que es un lugar de usos múltiples y también este se inaugura en el año 2014 la sala del Nivel Inicial en esta salita se logra concretar en este año y así que gracias a Dios ya inclusive cuenta con las salas de 3, 4 y 5 años, también tenemos dentro del predio de la escuela, una sala de primeros auxilios, creo que es única en el departamento porque cuenta con equipamiento muy importante, que se hizo con un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud”. Comentó la Directora.

Por último Expresó: “Para nosotros ha sido muy difícil este momento, más que todo teniendo en cuenta que la Escuela es el centro de actividades del barrio y hemos tenido que hacer ajustes a todo lo que ha sido festejo de estos 100 años, por eso desde el 7 de septiembre comenzamos con la emisión de distintos vídeos a través de la página que tiene la escuela, entonces esa fue nuestra manera de conmemorar de festejar estos 100 años de existencia de nuestra institución, teniendo en cuenta que cómo se dice no nos podemos reunir y no podemos hacer un festejo como Amerita la institución tuvimos que hacer los ajustes necesarios para vivir este momento tan especial, porque como toda Institución Educativa merece reconocerse, no solo a los que estamos sino a los que estuvieron, pasaron y transitaron, llámese personal docente, también servicios generales y becados y que fueron pasando a través de estos años por las aulas o por sus espacios para brindarnos este lo mejor de ellos, porque todos lo que pasamos por algún lado, dejamos nuestra impronta personal”.Concluyó.