La Escuela N°498 de Belén Cumplió 20 años de vida

La Escuela N° 498 de la Ciudad de Belén el día 4 de julio Cumplió sus 20 años de vida. “En esta ocasión de una manera muy diferente ya que solíamos realizar Nuestro tradicional festejo donde los niños y docentes homenajeamos a la institución. Hoy nos toca estar juntos y abrazarla a la distancia y de manera virtual”. Comentó la Directora de la Institución Profesora Silvana Lera.

Luego agregó: “Esta institución nace en el año 2000 y desde entonces va sufriendo transformaciones beneficiosas para los niños. Se fueron agregando secciones y en el año 2013 el segundo ciclo pasa a tener modalidad de jornada extendida. Actualmente contamos con equipo directivo, secretaria, personal administrativo, 13 docentes de grado, 2 docentes de apoyo, 10 profesores de áreas especiales, 6 personal de Maestranza ayudados por personal becado que gentilmente nos proporciona la.Municipalidad de Belén ya que se brinda el.servicio de comedor en los dos turnos y es poco el personal de planta para cubrir todas la demandas”.

“Este mes de julio desde su creación llevamos a cabo el acto central del 9 de julio conjuntamente con la Municipalidad pero por la pandemia y más por estar en fase 1 no se llevará a cabo. De todas maneras la Institución estará presente para recordar este acontecimiento tan trascendental para los Argentinos”. Indicó.

“También queremos comentarles que hasta el día viernes la escuela tuvo cierta actividad ya que el personal becado se encontraba trabajando siempre respetando las medidas de distanciamiento, se estuvo entregando los cuadernillos enviados por el.Ministerio de educación de la nación y entregando documentación a padres”. Agregó.

En su parte final la Directora dijo: “A pesar de esta realidad que estamos transitando no se dejó de tener contacto con los niños, en especial los docentes que se organizaron para trabajar desde sus casas, y en este sentido la tecnología nos ayudó muchísimo. Se trabaja con grupo clases tanto de docentes de grado y especiales. De parte del equipo Directivo son sentimos muy satisfechos por todo lo que realizan nuestros docentes porque no fue fácil trabajar de esta manera pero se fue aprendiendo y estamos todos en ese proceso. Un gracias infinitas a los señores padres que están siempre ayudando y nuestros niñitos, nuestros alumnos que son nuestros héroes porque ellos a pesar del aislamiento, de la preocupación de nosotros por la pandemia ellos los regalan una sonrisa, un los extrañamos y comparten su cariño. Alentarlos A ellos, a sus familias para que sigamos cuidándonos, que estén siempre presentes las medidas de prevención que son hasta el momento lo que nos va a mantener sanos. Esperamos que está situación no sea más que un susto y nos demos cuenta de la necesidad de respetar esas medidas así pronto podamos volver a la escuela con una.nueva normalidad y forma de trabajo ya que en esta etapa se vio la importancia del trabajo que realizan los docentes en las aulas”. Concluyó. FELIZ CUMPLE N° 20 QUERIDA ESCUELA!!