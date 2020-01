La gente no toma conciencia del riesgo de un animal suelto”

La División Policía Montada es parte de la Policía de la Provincia y es el brazo encargado de la prevención y el secuestro de los animales que proliferan en los caminos catamarqueños. El comisario Neri Javier Martínez es el que está a cargo de la División.

Señaló que según las estadísticas con las que trabajan la mayor presencia de animales sueltos se dan en la ruta provincial 46, la ruta nacional 60 y 38.

De esta última ruta acotó que hicieron trabajos “yendo hacia el sur y en el tramo de La Viña. También hay muchos requerimientos en el ingreso a La Puerta, en la ruta 16 (que une La Puerta con El Rodeo)”.

Martínez señaló que se rigen por la ley 4581/95 de “Prohibición de animales sueltos”. “Se trabaja con la captura del animal, el secuestro. Luego el propietario debe presentarse en la base para el pago de la multa y retirarlo”. ¿Qué sucede si el propietario no aparece? El comisario Martínez le explicó a El Ancasti que se informa primero al Juzgado de Faltas y luego al ministerio de Seguridad que debe disponer el decomiso del ejemplar. Sin embargo aclaró que tras el secuestro, los dueños tienen 72 horas para regularizar la situación. “En la mayoría de los casos los animales son retirados”, explicó.

El costo de la multa por cada animal secuestrado equivale al valor de cuarenta litros de nafta súper, lo que equivale actualmente a 2.373 pesos aproximadamente.

Falta de conciencia

“La gente no toma conciencia, no piensa en el riesgo que puede llegar a producir un animal suelto”, manifestó Martínez. “Dicen, se me escapó, se me salió del alambrado. Ellos hacen ese reclamo a Vialidad Provincial y a la Provincia”, explicó el comisario.

Reunión

La semana pasada, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, se reunió con representantes de municipios para articular acciones de seguridad vial en rutas provinciales, ante la grave problemática de los animales sueltos.

Durante el encuentro, los presentes intercambiaron puntos de vista de cómo abordar la seguridad en las rutas.