“La mano de Dios llegó a Fiorito”: la donación de Maradona por la pandemia al barrio que lo vio nacer

La donación fue enviada al Centro Nestor Kirchner ubicado en Fiorito. “Diego, desde el silencio, salió de Villa Fiorito, conoció reyes, príncipes, presidentes, emperadores, pero Diego siempre pensó en Fiorito, hizo conocer Fiorito en todas partes del mundo y la persona más famosa del mundo nació en esta tierra”, le dijo Matías Morla a minutouno.com mientras iba al barrio natal de Maradona en representación del “Diez”.

“Lo que pasó en Argentina es que fue gobernada por oligarcas, que gobernaban para cinco intelectuales y no para el pueblo. La pandemia está arrasando a nivel mundial, eso no es ninguna novedad. Pero en estos momentos sale lo bueno y lo malo de las personas. Lo bueno de Maradona es que ayuda al otro, no se olvida de quién fue. Maradona pasó del barro a un hotel siete estrellas en Dubai y nunca se olvidó de quién es”, expresó el abogado de Diego.

Maradona donó una camiseta de la Selección argentina, réplica del mundial de México 1986. “Para el comedor Néstor Kirchner de Fiorito, con todo cariño”, firmó en la celeste y blanca el “Pelusa”.

Diego no se olvida de Villa Fiorito, el lugar que lo vió nacer y crecer. Le prometió a los jóvenes del barrio que les iba a arreglar el piso de las canchas de tierra.

El técnico de Gimnasia de La Plata dio negativo al test de coronavirus y la semana que viene podría empezar los entrenamientos con todos los cuidados sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación.