La Municipalidad de Belén declaró la Emergencia de Salud Pública

En horas de la tarde de este martes 17 de marzo de 2020, se dio a conocer el Decreto N°28/20 mediante el cual se declara la Emergencia de Salud Pública en la Ciudad de Belén.

El instrumento legal en la parte resolutiva, DECRETA:

Artículo 1°: DECLÁRASE LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA en el ejido de la Municipalidad de la Ciudad de Belén, a partir del día de la fecha y provisoriamente hasta el 31 de marzo de 2020, pudiéndose prorrogar este término si así lo amerita las condiciones sanitarias generales en relación a los efectos del Covid-19 (“coronavirus”).

ARTÍCULO 2°: Establecer las siguientes medidas de prevención:

a.- A los empleados becados y contratados municipales, otorgar licencia especial a todos aquellos mayores de 60 años, o que por condiciones previas de salud debidamente comprobadas, se recomiende igual tratamiento.

b.- Prorrogar el inicio de actividades y Actos pertinentes en todos los EPI (ex CDI).

c.- Suspender todas las actividades de la Escuela de Arte Municipal, Escuelas de Deportes, Cursos, Talleres, Capacitaciones y demás actividades grupales o públicas organizadas o con participación de la Dirección de Juventud, Dirección de Educación y Cultura, y demás.

d.- Suspender actividades y cierre del Complejo Recreativo y Deportivo Famayfil, Club Policial Municipal, Camping Municipal, La Banda, Camping Municipal Cotelbe, Camping municipal El Dique.

c.- Cierre de la Oficina de Información Turística, y cierre de la Casa Artesanal.

ARTÍCULO 3°: Prohibir la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas en cualquier local comercial o de atención pública a partir de las 23:00 horas.

ARTÍCULO 4°: Prohibir la organización y realización de eventos, reuniones, fiestas, bailes, y/o cualquier otro ya sea de orden público o privado, o familiares, sea en lugares públicos o privados (salones, comercios, casas particulares, etc), que implique reunión o afluencia de personas cualquier sea el número de estas.

ARTÍCULO 5°: Prohibir las actividades deportivas y/o recreativas, o culturales y/o sociales (casamientos, cumpleaños, bautismos etc.), de cualquier tipo, sean en lugares públicos o privados, tanto en gimnasios, salones, canchas, clubes, plazas, espacios verdes etc.).

ARTÍCULO 6°: Prohibir la permanencia de personas en los espacios de dominio privado o público municipal (plazas, veredas, calles etc.) más allá de lo estrictamente necesario para su circulación por ese sitio de provisión de comidas, deberán respetar una distancia mínima de dos metros entre mesas -estén dentro o fuera del local- y regular la cantidad de ingresantes para que no sobrepase esa capacidad máxima, no pudiendo permanecer personas paradas ni en espera en los mismos.

ARTÍCULO 8°: Establecer como sanción aplicar multas entre los diez mil pesos ($10.000) y hasta cincuenta mil pesos ($50.000) por cada infracción a quienes infrinjan las prohibiciones y demás restricciones establecidas en el presente, incluidos los propietarios de los lugares donde se desarrollen, sean o no organizadores o promotores; Sin perjuicio de las demás sanciones que otros regímenes puedan aplicarles.

ARTÍCULO 9°: Habilitar una línea telefónica gratuita, para que todo vecino pueda denunciar el incumplimiento de las antes mencionados.

ARTÍCULO 10°: Disponer el fortalecimiento de los controles sanitarios en todos los ingresos a la ciudad de Belén.

ARTÍCULO 11°: A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente, deberán incrementarse las articulaciones urgentes de acciones con los demás organismos municipales, provinciales y nacionales pertinentes.

ARTÍCULO 12°: Instar a todos los habitantes adoptar las urgentes y necesarias medidas de prevención establecidas por las autoridades nacionales y provinciales, a fin de evitar la propagación de la epidemia en desarrollo, haciéndonos responsables cada uno de esto, incrementando la responsabilidad social, evitando desinformación y caos.

ARTÍCULO 13°: Disponer que la Dirección de Prensa municipal sea el organismo que difunda información veraz, verificada y de amplio impacto para generar mayor conciencia en los vecinos para que se acaten las medidas dispuestas.

ARTÍCULO 14°: CORRASE traslado con copia del presente Decreto al Concejo Deliberante de la ciudad de Belén, para su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 15°: Cumplido, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial Municipal y ARCHIVESE.-

DECRETO N°028/20.

Firmado por el Presidente del Concejo Deliberante de Belén a cargo del Ejecutivo Municipal Miguel Ángel Altamirano y el Secretario General Horacio Carrizo.