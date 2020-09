LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN PONE EN FUNCIONAMIENTO UNA OFICINA DE CONTROL DE TRANSPORTE

A partir de mañana Lunes 14/09 comenzará a funcionar esta oficina ubicada en el Centro de Gestión Ciudadana (C.G.C.) en Gral. Paz 160 – planta baja- de la ciudad de Belén, con el objetivo de realizar un control mucho mas exhaustivo de los ingresos y egresos de todos los camiones de transporte que entran y salen a la Cuna del Poncho.

La misma funcionará de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00hs., atendida por el Secretario Privado Prof. Victor Hugo Cruz y la Directora de Empleo Municipal Prof. Cristina del Valle Villagra donde todos los transportistas deberán cumplir una serie de requisitos en forma obligatoria:

* Deberán presentar de manera impresa y por cuadriplicado, la HOJA DE RUTA como así también la CONSTANCIA DE HISOPADO.

* La Hoja de Ruta será evaluada y autorizada por personal a cargo del control de camioneros, la cual llevará la leyenda de “autorizada” y la firma de la autoridad correspondiente.

*El transportista que a su regreso no posea la Hoja de Ruta sellada por la Empresa Proveedora NO PODRÁ INGRESAR a la ciudad de Belén, como así tampoco podrá salir si no cumple con éstos requisitos.