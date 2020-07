La Nueva Escuela Secundaria N°85 de Belén recibió terreno para Edificio Propio

La Directora, Prof. Ana Viviana Córdoba expresó unas palabras diciendo: “Realmente me embarga la emoción, es un día especial para todo el equipo de conducción, para toda la comunidad educativa de la escuela. Hoy estamos haciendo realidad un gran anhelo de contar con un espacio propio. Como no agradecer al Intendente por tan importante aporte para la Institución. Nuestra escuela es nueva, apenas tiene 3 años de vida, y nuestro sueño es contar con un edificio para que sea utilizado por nuestros alumnos, y hoy ese sueño comienza a ser realidad. En nombre de todos los alumnos, de la comisión de padres, del personal docente, administrativo, de maestranza, el equipo de conducción y del supervisor, hacemos presente nuestro agradecimiento por tan noble gesto solidario para nuestra institución educativa, y queremos hacer resaltar el excelente vínculo que existe entre la Municipalidad y nuestra escuela”.

El Intendente Daniel Ríos por su parte, expresó: “Para nosotros es una grata alegría poder concretar este sueño, pero creo que es sólo el puntapié inicial. Aquí recién empieza a ponerse en juego nuestra capacidad de gestionar para que esto no sea sólo una donación de terreno, sino que esto se convierta en un edificio, que es el gran desafío y yo me animo a concretarlo. Además, todo el predio del Complejo Famayfil incluido el Polideportivo, el Gimnasio, la Pileta Municipal etc. estará a disposición de la Escuela para la práctica deportiva. A futuro se piensa potenciar esa zona creando el Parque Central de la ciudad de Belén, que se sumará a la Universidad que está en construcción. La idea es que en los próximos meses podamos empezar a poner los primeros ladrillos para la construcción de la escuela, ya construimos varias en Belén, y nos animamos a hacer ésta también, va a depender del esfuerzo de todos”.