La Rioja: Se concretó una inédita entrega de títulos en la UNLaR

La Universidad Nacional de La Rioja entregó ayer 12 títulos a graduados y graduadas del Departamento de Ciencias de la Salud, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con las medidas de higiene y seguridad recomendadas.

El acto de colación individual se realizó, a lo largo de la mañana de este lunes, en el hall del Rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja, y fue presidido por el rector Fabián Calderón, quien entregó el título a los y las flamantes profesionales. Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, cada 20 minutos se entregó un diploma, que en esta oportunidad alcanzó a un total de 12 graduados.

Por este momento histórico, Fabián Calderón, rector de la Universidad Nacional de La Rioja, en diálogo con Medios El Independiente destacó “con todo el resguardo, distanciamiento, como que no estamos acostumbrados después de tantos años de entregar los títulos, abrazarnos, sacarnos fotos con la familia, con graduados que hasta hace poco fueron alumnos, que nos conocemos, de lucha, diálogo y trabajo, es fuerte. Los chicos llegan, los graduados toman todos los recaudos, distanciamiento, hay una espera cada 20 minutos, todas las medidas de seguridad e higiene que se le hacen al ingresar al predio del rectorado, el hall. Pero a esto lo entendemos, por eso lo hacemos sobre todo los profesionales de Ciencias de la Salud. Los chicos y chicas que recibieron el título son licenciados en enfermería universitaria, Bioimagen, terapia Ocupacional, son quienes hoy necesitan esos títulos porque están con matrículas provisorias, algunos fueron requeridos en estos tiempos”.

Con respecto a la entrega de futuros títulos en la Casa de Estudios, afirmó “hay un diálogo permanente entre la Subsecretaría de Graduados con los graduados. Hay graduados que están en La Rioja, y hay graduados que aceptan estas condiciones y se programó una instancia a partir del 11 de mayo que es el tiempo que venimos trabajando para poder hacerle entrega en estas condiciones. Hay graduados que aceptan, y otros que manifestaron hasta tener un acto de colación. Ahí hay mucho trabajo con los decanos, de Capital e interior, con los graduados que son aquellos que quieren y deciden esperar un tiempo. Nosotros hoy no tenemos una fecha probable de colación. En el calendario teníamos la de marzo que se suspendió, la de mayo que es probable que no la tengamos y después tenemos la de julio. No sabemos si podremos cumplir con el calendario de entrega de títulos”.

elindependiente.com.a