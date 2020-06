Las oficinas de Anses Belén con atención al público desde el lunes

El Jefe de la UDAI – ANSES Catamarca, Dr. Enzo Carrizo, estuvo en el día de ayer viernes 05 de junio en la agencia de la Ciudad de Belén en donde ante medios de prensa expresó: “La Emergencia nos ha llevado a tomar algunas medidas de sanidad y de seguridad que es necesaria hoy para poder atender al público, entonces necesitábamos ir acondicionando las oficinas y por eso es que hoy trajimos las pantallas sanitarias como están colocadas en la UDAI en la Ciudad de Catamarca, lo mismo que vamos a pasar a Santa María a dejarlas en las oficinas de esa ciudad para que los empleados puedan estar cuidados, protegidos y para que las personas y los beneficiarios que también concurren al ANSES puedan estar cuidados y protegidos también”. Aseguró.

En ese mismo sentido agregó: “Un poco era eso, llegar, conversar, con los compañeros de ANSES de Belén, traer las pantallas sanitarias y también dialogar sobre lo que va a ser la apertura de ANSES en Belén que va a partir del día lunes. Esto es muy importante, la ANSES ya hace casi tres meses ha cerrado las puertas desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio así que de a poquito va volviendo, es la idea, Catamarca es una de las primeras provincias que de a poco fue regresando al trabajo, desde el lunes en la ciudad capital comenzamos también con la atención al público, es necesario, es un tiempo que no es fácil en donde hay muchas personas que lo están pasando mal, hay que ser muy solidario y estar muy cerca de la gente y que mejor que el ANSES que es un organismo de la seguridad social que lleva beneficios a muchísimas personas de todas las edades, que nos cuida desde antes de nacer hasta incluso con las pensiones, después por fallecimiento, recorre toda la vida de las personas, entonces no podía estar con puertas cerradas, así que de a poco lógicamente el ANSES con un espíritu muy solidario y un gran esfuerzo que van hacer los compañeros del ANSES, porque la verdad es que están haciendo un gran esfuerzo para que a partir del lunes podamos volver atender, podamos volver abrir las puertas de ANSES y de esta manera empezar a dar beneficios a la gente”. Añadió.

Sobre lo que trajeron a la agencia en Belén señaló: “Pantallas sanitarias, alcohol en gel, barbijos y también todo lo que es cartelería informativa sobre el COVID-19”. Indicó.

Luego expresó: “El lunes se comenzará atender de 08:00 a 14:00 horas y algo que es fundamental decirlo es la modalidad que se ha tomado para la atención, es únicamente con turnos, muchas de las personas nos dicen entramos a la página y no podemos sacar turno, no se puede sacar turno hoy porque las personas que se van a empezar a atender el lunes en Belén son las que tenían turno desde el mes de marzo y que se le viene reprogramando el turno, nosotros siempre le dijimos que los turnos no se iban a perder que se iban a reprogramar entonces estamos cumpliendo con las personas que se le viene reprogramando el turno y que a partir del próximo lunes va a empezar a atenderse, entonces yo les pido a los beneficiarios que vienen a la oficina de Belén que respetemos eso, a las personas se le va a ir avisando, le va a llegar un mensaje como se les avisó siempre, como se enteraron siempre, que hora y que día tienen el turno y son ellas la personas que tienen que venir a las oficinas de ANSES, no podemos atender otras consultas, únicamente la modalidad por ahora es con turnos entonces es fundamental que nos respetemos, que nos cuidemos, que cuidemos a los empleados del ANSES y nos cuidemos entre todos, en realidad porque lo que menos queremos es volver atrás y tener que cerrar las puertas de la ANSES, entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme por eso respetemos esto, el sistema nos va autorizar a poder ir liberando y que la gente pueda ir sacando nuevos turnos”. Aseguró.

Asimismo expresó: “Una de las cosas fundamentales es el tema de jubilaciones, los inicios de jubilaciones vamos a ir solucionándolo de a poco también, se esta hablando y gestionando para hacer operativos para jubilaciones únicamente, para poder descomprimir, pero es fundamental lo que decía anteriormente, que entre todos nos cuidemos, que las personas que concurran a las oficinas de ANSES sean las que tengan turnos y de a poco progresivamente vamos a ir volviendo a tener una atención normal en ANSES y ojalá que sea lo antes posible”, concluyó.