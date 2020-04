Llegó contingente de estudiantes belichos que residen en la Capital Provincial y se espera la llegada de Trabajadores

Se está llevando a cabo lo que el Gobierno anunció la concesión de un “permiso excepcional” de traslado, desde las 00:00 horas del sábado hasta el próximo martes 21 de Abril para que las personas que quedaron bajo aislamiento obligatorio en el país puedan volver a sus hogares. En la ciudad de Belén el COE determino que se realizaría de manera ordenada y organizada, es por eso que el día de ayer llegaron a Belén estudiantes residentes en la Ciudad Capital Provincial y se espera la llegada de Trabajadores ” Golondrinas” de Chilecito y Aimogasta.

Al respecto Belén-Info.con dialogó con la Jefa de área Programática N°11 Dra Marianela Saracho quien no refirió: “Ayer se trajo un contingente de 43 estudiantes de Belén que estaban en Catamarca y se ha hecho el ingreso en el hospital, se les ha tomado la temperatura se ha hecho la prueba del olfato, se les va a hacer un seguimiento, ellos no necesitan aislamiento porque vienen de Catamarca ( Capital) pero si tienen que respetar la cuarentena obligatoria que es para toda la comunidad. Se les habló a los papás y se les habló a los chicos sobre la responsabilidad de guardar la cuarentena, de que vienen a cumplir con las pautas de la cuarentena nacional, y también sobre la responsabilidad de que si bien vienen en una zona donde no hay casos ose que Catamarca sigue siendo una zona que hasta ahora no tiene caso de coronavirus pero si en Catamarca hay muchos casos de dengue, así qué se les habló en cuanto a la prevención de dengue, a que limpian las casas, que eliminen los criaderos de mosquitos, y ante cualquier síntomas consulten y hace a la responsabilidad de la familia, para poder cumplir con todo esto y cuidarnos entre todos. Son todos estudiantes, todos saludables, vienen de la Capital de Catamarca no tenemos circulación viral así que no era no era de riesgo, pero igual hicimos todo el protocolo de ingreso y tenemos todos sus datos sus declaraciones juradas, en donde dicen que van a cumplir su cuarentena”.Aseguró.

Por otro lado nos comentó: “ Mañana vienen los trabajadores golondrina que están en la provincia La Rioja, no La Rioja Capital sino en chilecito y en Aimogasta y lo que se acordó extraerlos ordenadamente van a estar en un solo lugar y se los va a controlar a diario, la situación tiene que ver con que han quedado varados en ingresos y el lugar donde estar y se estaban viviendo igual a pesar de decirle que no, han venido caminando, algunos han llegado en mal estado por ese trayecto, con signos de deshidratación, entonces no podemos permitir que alguien de nuestra comunidad pase por esa situación, así que se decidió en le COE Belén de traerlos en forma ordenada y supervisar”. Señaló.

En este sentido dijo: “Ellos van a estar en el Club Policial, la cuarentena actual de las personas que entran desde otras provincias es de 28 días, todos los trabajadores traen un certificado de médicos de La Rioja, antes de salir para saber que están bien, que no tienen fiebre , que no tienen ningún síntoma y cuando ingresan acá se les vuelve a hacer ese control”. Añadió.

Finalmente la Dra Saracho manifestó: “A seguir cuidándonos, a seguir quedándonos en casa, es un momento más difícil ahora, porque se otorgaron algunos permisos e ingresa gente otras provincias, tenemos que seguir cuidándonos, si bien cuidamos este cero, que venimos hablando siempre, la realidad que tenemos que saber que pueden aparecer casos en cualquier momento, hay que estar atentos, no hay que asustarse, cuando se activan los protocolos y lo que sí, hay que disminuir la circulación y quedarse en casa, porque entonces el día que aparezca un primer caso, no tenemos un montón de casos a partir de ese, así que a cuidarse”. Concluyó