Los mineros con testeos negativos bajarán a la Capital

“Desde la UOCRA y la intersindical venimos muy preocupados desde hace mucho tiempo con el tema del covid, fundamentalmente con los problemas que tiene con la pandemia la provincia de Salta. En el límite con Catamarca no hay ningún tipo de control, la posibilidad de parar a las personas, sean trabajadores o no. Hay tres ingresos que no tienen ningún tipo de control, estamos muy preocupados. Esto es un problema de responsabilidad empresarial: no ha tomado los recaudos necesarios y por otro lado la provincia no ha instalado un control caminero en ese lugar. Obviamente iba a pasar esto”, declaró.