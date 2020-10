Los senadores de la oposición pidieron por la prisión de Aybar

Sobre el final de la Vigésima Sesión Ordinaria del Senado de Catamarca, los senadores Ariel Cordero y Omar Noriega (Juntos Por el Cambio), tuvieron la oportunidad de expresar su deseo y convicción de que el condenado intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, sea finalmente puesto en prisión.

En este sentido, el senador Noriega expresó: “En aquella oportunidad (haciendo referencia a la decimonovena sesión) como representante de bloque estuvimos de acuerdo en algo; los delincuentes deben estar en donde corresponde, en la cárcel. Así como los otros senadores, desde nuestro bloque estamos preocupados por lo que ha pasado en Tucumán, pero también nos preocupa lo que ocurre en otras partes del país, donde quizás la justicia no está mirando o no está actuando como corresponde, y están sucediendo cosas que no condicen con una república donde existen los tres poderes. Seguimos insistiendo en que la justicia debe acelerar su procedimiento para que quien está condenado esté a donde tiene que estar; preso”.

“Aún y así renuncie Aybar, tenemos el mismo problema: tenemos un violador suelto. No queremos un Tucumán, la justicia por mano propia no sirve”, fueron las palabras del senador Cordero, al expresar su preocupación por el tema.

Los senadores del bloque del Frente de Todos, se manifestaron en el mismo sentido, pidiendo celeridad a la justicia y lamentando que una persona condenada por abuso se encuentre aún en libertad. Fue el senador Martínez, quien primero tomó la palabra en este asunto y sobre el final de la sesión, para referirse al caso conectando su preocupación con lo recientemente acaecido en la provincia de Tucumán, donde un grupo de vecinos linchó causando la muerte de un hombre señalado como el responsable del abuso y asesinato de una niña. A él le siguieron las declaraciones al respecto de los senadores Brumec, Barot y Chico, siempre en el mismo sentido e instando a la justicia a resolver de forma inmediata la reclusión de Aybar.

elesquiu.com