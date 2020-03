Magallán: “Es un caso sospechoso(Dengue), todavía no tenemos la confirmación oficial”

En el día de ayer se reunió nuevamente el COE de Belén donde estuvo presente la Jefa del Área Programática N°11, Dra. Marianela Saracho y la gente de Atención Primaria de la Salud, finalizada la misma habló a la prensa la vocera del COE, la Concejal Irma Magallán quién manifestó: “Dado esta última noticia que está circulando por los medios, (primer caso de Dengue) quiero llevar la tranquilidad a la comunidad de Belén, es un caso sospechoso, todavía no tenemos la confirmación oficial del Ministerio de Salud de donde debe confirmar el caso si es real, es verdad que presenta todos los síntomas, es una persona que vino de la provincia de La Rioja que llegó a Belén y empezó a sentir los primeros síntomas e inmediatamente se fue al Hospital, ya está aislada y han tomado todas las precauciones necesarias desde el Nosocomio, esa es la información oficial que hay de parte del COE, que la vocera principal es la Dra. Saracho y quien les habla la segunda vocera de esta comisión. Se está esperando la confirmación que llegará en cualquier momento, eso tenemos que esperar que venga desde el Ministerio de Salud dado que hay varios casos en el resto de los Departamentos, es por ese motivo la demora, pero se han tomado todas las medidas preventivas y necesarias que se deben tomar”.Aseguró.

“El organigrama de trabajo que se acaba de conformar con los agentes sanitarios del Hospital Zonal que serán acompañadas por la Concejal en las acciones que va a tomar el personal de salud como así también el personal que se va afectar desde la Municipalidad, para trabajar sobre el Dengue y Coronavirus. Esta tarde se van a tomar 6 manzanas y una de ellas bastante grande para trabajar, pedirles a los vecinos, a los negocios que por favor estén atentos a la visita de los agentes sanitarios que trabajan de puerta adentro con el vecino, la Municipalidad lo hace de puerta afuera en la vía pública. El trabajo que va a realizar el agente sanitario será visitar cada uno de los domicilios para pedir por favor que los vecinos colaboren con la descacharrización, que desde su domicilio saquen hacia la vía pública y el Municipio será el encargado de retirar esa tacharra”. Agregó.

“También se tomará la fiebre a las personas de ese domicilio y en las calles que se van a trabajar a partir de 17:30 horas que son las siguientes: calle Lavalle desde Rivadavia hasta esquina Coronel Daza; calle Sarmiento desde Rivadavia hasta Coronel Daza; calle Calchaquí desde Pasaje San Juan hasta el pasaje que está al lado del Club Peñarol, se va a trabajar también en calle Rivadavia desde Calchaquí hasta la Lavalle de este a oeste, y Coronel Daza desde Calchaquí hasta la Lavalle. Por ética profesional no se dirá en que lugar hay un foco lo que no quiere decir que sigan trabajando a partir del día de mañana en otras zonas de la ciudad de Belén o porque no haya un foco sino parta ir previniendo una situación igual, es el trabajo que se va a realizar en concientización y en control de casos febriles, la destarrizacion que va hacer en otra área del Municipio y se espera que una vez que oficialice el Ministerio de Salud, en caso de ser positivo, se producirá la llegada del equipo de vectores del Ministerio de Salud para que se haga la desinfección correspondiente en estos lugares, esa es la información que podemos brindar desde el COE que se acaba de hablar con la Jefa del Área Programática N°11”. indicó.

Además expreso; “No nos olvidemos que el Aedes aegypti el mosquito que traslada el vector del Dengue él actúa al amanecer y cuando cae el atardecer, entonces seria conveniente si nosotros tenemos algo para quemar en nuestros domicilios lo hagamos en esas horas, de esa manera podemos estar ahuyentando a que el mosquito se propague, ese es un pedido de corazón, de que todos seamos solidarios no solo por nosotros mismos sino por los vecinos, por nuestra gente querida”, concluyó.