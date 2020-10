Malestar por cambios en delegaciones de Vialidad

El directorio de Vialidad cambió los jefes de Delegación de La Paz, Ancasti, Pomán, Tinogasta, la delegación Central Sur, Central Norte, Antofagasta de la Sierra, Santa María, Belén, El Alto, Santa Rosa y Andalgalá.

La designación en Santa María fue cuestionada porque además el profesional no está trabajando en el organismo hace más de seis meses, ya que es personal de riesgo. Según la documentación a la que accedió El Ancasti, tiene una licencia médica. El malestar también es por la continuidad de Elías Seleme como director de Mantenimiento, quien también tuvo un cargo jerárquico durante el FCS y además es uno de los involucrados en la causa en la que se investiga la tragedia de El Rodeo. También se menciona el caso de Carlos Gregorini en El Alto, quien fue candidato por la oposición.

“Me sorprende que se tomen decisiones con personas que ocuparon cargos y en realidad no demostraron capacidad como para volver a estar. Mucha gente la peleó para que en este gobierno siga el justicialismo teniendo la bandera peronista como premisa como para que venga de golpe y ocupe cargos gente que no hizo nada para merecer. Me parece que hay cosas que no están funcionando”, dijo Hugo Naranjo en declaraciones radiales, presidente del Consejo Departamental de Santa María.

“También tuve gente del FCS trabajando conmigo, pero yo creo que siempre hay que darle el lugar al que tuvo el trabajo de militar para que hoy gobierne el justicialismo”, expresó Naranjo, quien aclaró que hace más de un año que está alejado de Vialidad.

Según comentó, recibió el malestar de dirigentes peronistas de Santa María que amenazan con renunciar al PJ. “Lo que siente el militante peronista en Santa María es mucho dolor por las cosas que están sucediendo en el departamento, que ocupa cargos gente que en otro momento fueron perseguidores del justicialismo y eso le duele a la gente”, sostuvo el dirigente cercano a la diputada nacional Lucía Corpacci.

“Creo que en algún momento tendremos que sentarnos con el Gobernador. Esto se produjo en muchas reparticiones con personas que ya fueron funcionarios del FCS. Hay que darle prioridad al militante peronista, que peleó, la luchó y anduvo por todos lados para que el Gobierno de Catamarca esté al mando”, agregó.

En los últimos nueve meses la delegación de Santa María había estado a cargo del ingeniero Luis Plaza, que fue desafectado del cargo.

