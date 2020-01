Martín Carrizo: “El partido fue lindo, intenso, obviamente que ellos son de otro nivel”

Luego de haber jugado el primer partido amistoso de la pre temporada en la ciudad de Andalgalá el equipo del Club Peñarol que representará al fútbol de Belén, en el Torneo Regional Amateur 2020, ante la reserva del Club Atlético Tucumán en donde el resultado le fue adverso al perder por 2 goles a 1, el técnico del equipo “Belicho” Martín Carrizo en diálogo con Belén-Info.com realizó un claro análisis del encuentro, manifestando:

“Hemos viajado 18 jugadores nada más porque iba a ser un solo partido, y la formación inicial del equipo fue la siguiente: En el arco Julio Abregú, la defensa estuvo compuesta por; Hernán Solohaga, Marino Carrizo, Jorge Villacorta e Iván Nieva; en el medio campo jugaron; Milton Palavecino, Alejandro Ortiz, Claudio Soto y Gabriel Jiménez Reinoso, en la delantera; Pierino Gómez y Daniel Herrera. Este es el equipo que jugó el primer tiempo y 10 minutos del segundo, y en los cambios realizados entraron; Darío Iturriza, Julio Casimiro, Hugo Mamaní, Gonzalo Figueroa, Rufino Silva, Facundo Bois y Juan Arias. Esto 18 jugadores son los que más me están convenciendo y estaban en las mejores condiciones de acuerdo a nuestro punto de vista”.Señaló.

“El partido fue lindo, intenso, obviamente que ellos son de otro nivel, se nota en el juego, si viene cierto son chicos, la intensidad del juego que le ponen y la circulación de la pelota es muy bueno así aprenden nuestros jugadores que no entienden mucho de fútbol, la circulación de la pelota la hicieron a uno o dos toques, nadie la tiene de más, el que la tiene de más, ya lo observan, que no lo debe hacer, eso hace imposible poderle robar una pelota porque cuando se intenta robarle ya no está la pelota ahí, esas cuestiones, nosotros no, hay jugadores nuestros que no entienden el fútbol creen que al 2 lo tiene que gambetear el 9 que tiene que gambetear otro y cuando no pueda gambetear recién entregarla, ese por un lado en el ataque; la circulación de la pelota rápida por el otro lado, la labor defensiva, colectiva, todos presionan, todos quitan, el 10 así como tira un sombrero cuando ataca, cambia de frente y te la baja con el pie como si nada, no tienen problemas de tirarse al piso para recuperar una pelota y te corre 30 a 40 metros para quitar una pelota, es lo que se está viendo en el fútbol actual, esa es la realidad, uno lo ve a River, todos presionan, todos quitan y todos juegan”.Comentó.

“Los primeros 30 minutos han sido muy superiores ellos, nosotros lo intentamos presionar pero el automatismo en ataque que ellos tienen y la circulación de la pelota hacía imposible que le quitemos, nos dominaron 30 minutos hasta que nos pudimos asentar, ellos bajaron la intensidad de juego y ahí le convertimos un gol y nos hemos puesto 2 a 1 y de ahí lo hemos esperado más atrás, hicimos presión ahí tratamos de recuperar la pelota más cerca de nuestro arco. Fue un lindo partido con algunas cosas interesantes nuestras más que todo en el aspecto defensivo y en el segundo tiempo ellos metieron otro equipo y yo hice cambios en la estructura que ya tenía, lindo partido para verlo, la gente que ha ido le ha gustado mucho el nivel que demostraron”.Aseguró.

En otra parte dijo Carrizo:”Lo importante es que el equipo ha visto jugar al rival con ese nivel, es algo necesario ya que en el fútbol nunca viajan a ningún lado y algunos jugadores creían que éramos los mejores y de pronto te das con la realidad que llevan jugadores de Andalgalá, que River viene a buscar jugadores en Andalgalá, en Pomán, viene Boca, viene Racing a Andalgalá y acá no llegan nunca y nos damos cuenta que nosotros no estamos insertos en este tipo de cuestiones, son cosas que tenemos que entender, preguntarnos como cae Atlético de Tucumán a hacer una semana de pretemporada en Andalgalá, ellos no tienen la capacidad hotelera que tenemos nosotros, ellos están ahí constantemente en contacto, están en comunicación con estos clubes y por eso pasa eso”.Sostuvo.

Finalmente comentó que, “Creo que el próximo domingo va a venir a jugar un partido amistoso Jorge Newvery de Pomán, que se está preparando para el torneo provincial y lo que está confirmado es que el 30 de enero va a venir Policial de la Ciudad Capital a jugar acá en Belén, ya que nosotros quedamos libre en la primera fecha”.Concluyó.