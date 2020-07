Más de 30 policías de la comisaría de Sumalao debieron ser aislados

Más de treinta policías que se desempeñan en la comisaría de Sumalao, debieron ser aislados ayer tras conocerse que un oficial habría tenido contacto estrecho con un familiar que se habría relacionado con una persona que está internada presuntamente con coronavirus.

Por tal motivo desde la Jefatura de la Policía, previa consulta con el COE, dispuso que los uniformados se aíslen en sus domicilios.

Cada guardia está integrada por entre 10 y 12 numerarios incluyendo aspirantes, y que a partir de la medida de aislamiento en la comisaría trabajará personal de otras dependencias, que deberán cubrir los turnos hasta tanto se defina la situación de los numerarios.

En ese sentido, en la mañana de ayer personal de la Municipalidad de Valle Viejo concurrió a la comisaría y realizó tareas de desinfección. En la tarde de ayer se reanudaban las actividades en esa dependencia policial.

El Ancasti pudo dialogar con personal policial quienes detallaron la compleja situación que viven a diario ante la falta de insumos sanitarios para afrontar los requerimientos .

Explicaron que diariamente se hacen acompañamientos a camioneros y demás personas que circulan en vehículos, provenientes de otras provincias y que tiene como destino la Capital.

Aseguraron que desde el inicio de la pandemia “no se nos brindó el material necesario para que podamos cuidarnos y evitar posibles contagios. Somos la primera línea en los caminos. Recibimos a la gente, la identificamos, la acompañamos al CIIC Sur, y de allí la acompañamos a su casa o a donde quedarán alojados. Y siempre en riesgo”, finalizaron.

Por otro lado, desde la jefatura de Policía informó que se decidió “reforzar las medidas de bioseguridad”.

Aseguraron además que desde la Jefatura “se tomaron las medidas de resguardo del personal y de todas las personas en general que tiene que ver con la Policía”.

Otras dependencias

El personal de la comisaría Octava debió ser aislado el 4 de julio por posible contacto estrecho con una persona infectada de COVID-19.

Presuntamente una persona que estuvo en contacto con un camionero infectado había estado en contacto con un numerario de esa dependencia.

Aspirantes

Aspirantes a policía emitieron un comunicado en el que informaron que no se prestarán servicio durante el retorno a la Fase 1.

Lo hicieron a través de un escrito que se difundió por las redes sociales en el que sostienen que se sienten “ninguneados” porque el Ejecutivo Provincial no firmó los decretos “para los 450 aspirantes”.

En otro párrafo expresan que” decidimos no prestar servicios hasta tanto tengamos garantías para nuestra seguridad. Estamos muy expuestos y no tenemos cómo solventar nuestros gastos ni dar de comer a nuestras familias. Mucho menos tenemos los insumos necesarios para luchar por la pandemia. Si nos infectamos, qué va pasar con nosotros? Estamos siendo de gran valía y ayuda en todas las comisarías y no podemos trabajar de esta manera. Pedimos que firmen el decreto correspondiente. Caso contrario desde los próximos días nos negaremos a prestar servicio”, señalaron.

“Los elementos que usamos salen de nuestro bolsillo”

En diálogo con El Ancasti, personal de la comisaría aseguró que el Gobierno no provee elementos de bioseguridad y que “solamente se toman medidas de seguridad cuando hay un requerimiento”.

“Todos los elementos que usamos salen de nuestros bolsillos porque nadie nos da nada”, agregaron.

Explicaron que compran barbijo, alcohol en gel y mascarillas. “Nos mandan sin nada a la calle. Hace poco nos dieron tres barbijos y tres guantes para toda la comisaría, y así trabajamos. Estamos al amparo de Dios”, remarcaron.

Coincidieron al señalar que en los controles vehiculares y de identificación de personas que se realizan en los accesos a la Capital o al departamento Valle Viejo, “hasta los aspirantes que suelen ser afectados y aún no cuentan con el decreto que les de estado policial, deben comprar sus elementos de protección”, manifestaron.