Mauricio Pagani: “Los apoyos puntuales del Estado no llegan”

Se están autorizando paulatinamente algunas actividades, la hotelería sigue a la espera de la apertura, lo mismo que las Agencias de Viajes por eso es que Belén-Info.com dialogó con el Presidente de la Cámara de Turismo de Belén Mauricio Pagani, quien nos expresó ampliamente la situación de su actividad.

Esto nos comentó: “Al COE provincial cuando Asistí se le llevó la propuesta de hacer apertura en ese momento de bares y comedores después se postergó por una semana y finalmente salió. También le llevamos la propuesta de hotelería, que tambien se pasó una semana y creemos que la primera semana de junio se estaría habilitando apertura de alojamientos, el tema es que también se va a proponer con los protocolos para las agencias de viajes”. Aseguró.

“La idea original es habilitar el turismo provincial movimiento de gente de Catamarca, ya Jujuy lo hizo, hay algunas provincias que se abrieron al turismo interno. El problema de esto es que tiene que ser acciones en conjunto porque, lo que estamos viendo es que no sirve de nada de que se habrán lo alojamientos, pero que haya tantos controles, por ejemplo para venir de Catamarca (Capital) tenés seis controles, hacer la ruta de Catamarca (Capital) a Belén te lleva casi 6 horas de viaje mínimo. Si ponemos en práctica el turismo interno va dificultar un montón”. Indicó.

Respecto al impacto económico que sufrió la actividad, dijo: “El impacto es grande, imagínate tenemos más de 60 días que no tenemos ingreso alguno y que tenemos egresos, hay gente que paga alquileres, que todo el mundo pagamos luz y las boletas no vinieron reducidas y tenes que pagarlas, hay gente que tiene que pagar empleados, se pagan sueldos, lo que son aportes fiscales desde un simple monotributo, hasta los aportes patronales, no han sido disminuidos, es mínimo la disminución que anuncio el gobierno al aporte patronal”. Añadió.

Luego agregó: “Con respecto a las ayudas del gobierno la verdad que no llegaron a quienes tenían que llegar, por lo menos en el sector turístico, de los primeros créditos que anunciaron que eran con tasa subsidiada al 24%, accedieron carnicerías, otro tipo de empresas, pero el turismo que es la actividad más afectada no accedió a esos créditos. Después lo que son las ayudas complementarias de los sueldos, en mi caso, por ejemplo, me inscribí estoy aprobado por AFIP pero hasta la fecha no le acreditaron el sueldo a las empleadas que tengo y se lo tuve que pagar yo”. Señaló.

“A nivel provincial cero apoyo, se gestionó de todo, se gestionaron excepciones impositivas, pero nada, y a nivel municipal tuvimos la promesa del Intendente de darnos un apoyo económico a distribuir entre la Cámara de Turismo, el día miércoles de la semana pasada, ya formalizamos la nota de pedido, primero tuvimos una reunión donde se hizo la propuesta por parte del municipio, fue muy buena , yo eso lo valoré, que con ese dinero íbamos a cubrir pago de luz de estos meses que estamos siendo perjudicados y voy a ver mañana por (Hoy) cuando se efectivizará. La propuesta fue así, le doy un dinero que no es un subsidio, sino, nosotros como prestadores de servicios se lo vamos a devolver en el tiempo con servicios. Con el tema de luz uno d ellos pedidos que le hicimos al gobierno provincial era de ver la posibilidad de que nos cobren la mitad de la boleta, pero no tuvimos respuesta positiva”. Puntualizó.

Por otro lado expresó. ” En los Bares y comedores por ejemplo, ahora que abrieron pueden trabajar con gente local, pero un hotel no trabaja con gente local, el hotel si o si necesita gente de afuera de cada lugar, entonces, no tiene sentido tampoco, la expectativa no está tan buena si no abren un poco la circulación interna en Catamarca, a mí tampoco me sirve tener abierto el hotel, si quiere venir y una familia de Catamarca a Belén, a pasar un fin de semana a Belén y para llegar le hacer varios controles, la gente que va a decir, me vuelvo y me quedo en Catamarca”.

“Otra cosa que nosotros planteamos tambien, es que para que la gente de Catamarca venga a pasear en Belén, necesitamos que el Shincal este abierto, que la gente pueda ir a pasear a Hualfín, que la gente pueda ir a pasear al Villa Vil, a Corral Quemado, si todos esos Municipios se cierran, no tiene sentido tampoco, siempre pensamos que tenemos en cuenta que es que es gente de Catamarca, que no esta infectada por el virus, es gente local, cumpliendo los protocolos por supuesto”.Subrayó.

Finalmente Pagani Dijo: “Sino llegamos a situaciones extremas, lamentablemente lo que esta pasando la gente del Hotel Belén, que hasta que despedir gente, nadie quiere despedir gente, acá se escracha a la gente del Hotel, pero no se ponen del otro lado, a nadie le gusta echar gente, porque hoy en el tema de turismo capacitar una persona te lleva mucho tiempo y dinero, entonces, a nadie le gusta echar esa gente que llevó mucho tiempo capacitarlo, pero si vos tenés, llevamos 70 días sin ingresos y con muchos egresos y los apoyos puntuales del estado no llegan, la gente se guía de lo anuncios , de las noticias, pero efectivamente no se concretan”. Concluyó.