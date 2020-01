Medidas de Seguridad para el fin de Semana en Belén

Según información proporcionada en la mañana de este día viernes 17 de enero por Jefe de la Policía Departamental, Comisario José Ángel Carrasco en cuanto a las novedades producidas en las últimas horas, señaló que; “Hasta el momento en lo que es la jurisdicción de la ciudad de Belén, no hay novedades de importancia, esperando el fin de semana que tenemos nuevamente la Fiesta de Princk Not, esta noche el único espectáculo que tenemos, mañana el boliche de Huaco por lo que ya implementamos todas las medidas de prevención para que no ocurra nada. En la fiesta de Princk Not revancha como se dice, que, por razones climáticas no se ha desarrollado la semana pasada como se estimaba, se va a realizar nuevamente en la cancha del Club Tiro Federal”.

En cuanto al estado de las rutas según información que tienen en la Comisaría dijo: “Hace instantes estuve con el encargado de Vialidad en esta ciudad quien me informó que lo que es la ruta 46, Belén-Andalgalá esta totalmente habilitada, había precaución en los badenes pero ya pasaron la máquina, con respecto al camino a Antofagasta de la Sierra se aconseja transitar por el mismo durante el día por todos los accidentes que hubo, todavía está el cause de agua bastante intenso dado que a veces llueve para los cerros y se aumenta las crecidas, pero están transitables todas las rutas del interior de la provincia”.Añadió.

A su vez expresó: “Este fin de semana también están previsto los controles con la Dirección de Tránsito Municipal, también tenemos los eventos del norte chico del Departamento que es lo que nos corresponde a nosotros, más que todo los campeonatos de fútbol en la zona”.

Por otro lado también manifestó: “En el día de ayer jueves estuvimos inspeccionando las canchas de fútbol en esta ciudad de Belén, las del Club San Luis y Peñarol, por el Torneo Provincial y el Federal Amateur, para ello vinieron a inspeccionar del COPROSEDE junto a Operaciones de la Policía, el miércoles me quedaron en enviar los informes correspondientes porque ambas canchas no reúnen las condiciones dado que están en mal estado, por lo que las autoridades se comunicaron con la dirigencia de los clubes para ver que medidas van a tomar. El COPROSEDE es quien inspecciona y autoriza los eventos deportivos en este caso en Catamarca y en base a ello nosotros hicimos el pedido de su presencia, porque vimos las condiciones que se encuentran las canchas, hay parte que la tela metálica está suelta tanto en la parte de arriba como debajo de lo que la sostiene, el alambre de púa está también en malas condiciones y lo que es la tela metálica del predio en general también no reúne las condiciones, tema limpieza, lugares donde hay amontonamiento de cascotes, todo eso se tiene en cuenta, pero lo que más exigieron es la tela llamada “para pelota” que son de 4 metros aproximadamente arriba de los arcos que tiene que tener, todo eso son medidas que van a tomar en cuenta para que estén en condiciones las dos canchas y de esa manera puedan ser autorizadas para los partidos a jugarse próximamente”.Finalizó.