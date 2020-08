Megáfonos, botines rotos y aplazamientos: las perlitas de los equipos de Primera División en la vuelta a los entrenamientos

Tras casi cinco meses sin actividad oficial, este lunes volvieron los entrenamientos del fútbol profesional y se dio el puntapié inicial de lo que será la preparación de los planteles de cara a la próxima temporada. Fueron 14 los clubes de Primera División (sumado a Tigre) que abrieron sus puertas para recibir a los jugadores en esta primera jornada de prácticas en las que se presentaron algunas perlitas.

Una de las postales más llamativa se dio en el Predio de Cabrero y Guidi del Club Atlético Lanús. Allí, mientras cada grupo de jugadores se entrenó respetando el distanciamiento que establece el protocolo se pudo ver a Luis Zubeldía subido a un mangrullo y dando indicaciones con un megáfono. El particular método del entrenador no pasó desapercibido por redes sociales y los hinchas del Granate aplaudieron el ingenio de su estratega para respetar las medidas sanitarias sugeridas por la AFA.

Dátolo se presentó a entrenar con sus botines rotos (Twitter: @CAB_oficial)

Otra de las situaciones más hilarantes se dio de la otra vereda del Sur del Gran Buenos Aires, ya que en el Campo de Deportes Alfredo Palacios de Banfield, Jesús Dátolo se presentó a entrenar con sus botines rotos. Todos los jugadores debieron asistir a las instalaciones de sus respectivos equipos ya cambiados, como establecen las recomendaciones médicas para no utilizar el vestuario ni otros espacios comunes, fue ahí precisamente que las cámaras capturaron al atacante del Taladro y el mal estado de su calzado, que fue producto de bromas en la cuenta oficial del elenco verdiblanco.

Quien no quiso perderse del arranque de los entrenamientos pese a ser paciente de riesgo fue Miguel Ángel Russo. De esta manera, desde Boca le prepararon un espacio al DT de 64 años en la parte del comedor del complejo de Ezeiza para que se acomode y desde allí pueda presenciar los movimientos de sus dirigidos. También, causó revuelo el montaje de carpas sanitarias al costado de los campos de entrenamientos para que los jugadores pudieran ubicarse allí de manera individual durante las pausas de descanso.

Por el lado de San Lorenzo, el plantel recibió una visita especial en medio de uno de los turnos ya que se hizo presente Marcelo Tinelli. El presidente del Ciclón pasó a saludar por el predio de la AFA de Ezeiza, donde el equipo se entrena ya que su estadio fue cedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como centro para el testeo masivo de los vecinos del barrio Padre Ricciardelli. Ahí se encontró con el flamante técnico Mariano Soso y el resto del cuerpo técnico.

Distinto fue lo que le ocurrió a Argentinos Juniors, que debió aplazar el reinicio de la actividad para este martes ya que no les entregaron los resultados de los test a tiempo, por lo que no pudieron cumplir con el protocolo requerido para poner primera en el día de hoy. “El retorno a los entrenamientos será el día martes 11 de Agosto debido a no haber recibido el total de los resultados de los testeos realizados. De esta manera, y para poder garantizar el regreso del plantel, se decidió suspender el entrenamiento de hoy”, anunció el Bicho bien temprano acerca de lo sucedido.

De esta manera, son diez los equipos que, por distintos motivos, recién comenzarán con sus prácticas el martes. Además del elenco de la Paternal, ellos son Aldosivi, Central Córdoba, Estudiantes, Gimnasia, Huracán, Independiente, Newell’s, Patronato, Rosario Central.