Ministra de Salud Palladino en Hospital de Belén “Se estuvo viendo como mejorar las instalaciones en general”

La Ministra de Salud de Catamarca Dra. Claudia Palladino, que integró la comitiva del Gobernador de la Provincia Lic. Raúl Jalil en su visita del día miércoles a la ciudad de Belén, efectuó declaraciones manifestando lo siguiente: “Estuvimos visitando el hospital, que es un lindo hospital con la estructura de la época de Perón que fueron bien construidas como pasa con el hospital de niños de San Fernando del Valle de Catamarca, se estuvo viendo como mejorar las instalaciones en general. El Sr. Gobernador propuso mejorar todo el tema de guardia, el shock room que sea más amplio, donde se atienden las urgencias, el área de consultorios también, mejorarla y aumentarla con un área para pediatría y también mejorar algunos temas que tienen que ver con el equipamiento como esterilización, el área de lavadero y secado y un ecógrafo que ya esta por venir”. Aseguró.

“Se conversó con la Jefa de Área, el Director Asistente, también los Intendentes de Belén, de Londres, el Gobernador y nosotros desde lo sanitario, yo como Ministra y el Secretario de Medicina Preventiva, opinando desde el área sanitaria, yo creo que esto va a ser muy bueno la idea es que nos acerquen las propuestas la semana que viene y poder empezar avanzar con trabajo articulado entre la provincia, el municipio y los ministerios”.Añadió.

Se refirió también al Hospital Monovalente que se construye en el CIIC sobre lo cual dijo: “En 10 a 15 días va a estar listo para inaugurarse esperemos que antes, eso nos va a dar tranquilidad para tener un lugar monovalente para toda la provincia”.Señaló.

A su vez expresó: “Nosotros seguimos trabajando intensamente con las dos enfermedades, con el Dengue estamos teniendo una tendencia en descenso en los casos diarios, eso es un buen augurio pero que no hay que bajar los brazos, en el hogar cuidándonos que no nos pique el mosquito, no tener criaderos y si tenemos síntomas consultar al médico eso es importantísimo y con respecto al coronavirus seguimos vigilando mucho, nosotros testeamos los pacientes que tienen síntomas respiratorios y por el momento estamos cero”. Indicó.

Finalmente refirió al fallecimiento del Dr. Mario Páez, Director del Mini Hospital de Hualfín en donde estaba radicado médico y se desempeñó como médico de la amplia jurisdicción del norte grande, “Tanto para mi como para el equipo del Ministerio de Salud, el fallecimiento del Doctor es muy triste, porque realmente ha sido un pilar en el norte grande de Belén, muchos años de trabajado, muchos años viviendo ahí, trabajando para y por la comunidad, así que su ausencia se va a sentir mucho”. Concluyó.