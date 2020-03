Ministro Kozicki habló de proyectos de mejora en Agua y Energía en Belén

El Ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente del Gobierno de Catamarca Ingeniero Alberto Kozicki visitó la ciudad de Belén donde mantuvo importantes reuniones con representante de diversos sectores de la sociedad y efectuó esperanzadoras declaraciones sobre acciones a realizar para solucionar diversos problemas que aquejan a esta comunidad.

El funcionario provincial comenzó diciendo: “Estamos en la concreción de lo que fue hasta acá un convenio marco preliminar con la Intendencia de Belén en el cual sumamos esfuerzos y recursos, la Intendencia aportando mano de obra nosotros recursos materiales, ingeniería y supervisión y empezamos hacer los primeros pasos ya concretos sobre los canales de riego fundamentalmente en la banda izquierda del Río Belén, en la que está terminada un vínculo que habilita el canal de abajo y que empieza a tener realidad para aportar por lo menos seis a siete horas la llegada desde el dique hasta el B° la Puntilla y eso es lo que estábamos buscando”

En el mismo sentido agregó:”Hablando de la banda izquierda del Río Belén comenzamos a partir del día 15 un nuevo catastro de productores agrícolas y eso nos va a permitir definir exactamente que cantidad de agua necesita para poderle proveer. Por la ley de agua había una especie de categorización de permanentes, eventuales y los demás que distorsionaba la real demanda que tiene el productor, hoy lo que estamos haciendo es evaluar cual es esa demanda, definir exactamente quien necesita, cuanto necesita y armar las infraestructuras en función de eso. En la banda derecha fuimos a ver dos cuestiones; una vinculada a un estanque del canal del B° Las Lomas que se construyó hace cerca de 16 años y que nunca fue puesto en servicio, vamos analizar el suelo para ver su permeabilidad y hacer los vínculos de los canales de riego, entrada y salida para que podamos probarlo”.Aseguró.

Sobre el tema de agua potable señaló: “En este aspecto las acciones no son tan inmediatas porque vamos realizar con estudios geofísicos la posibilidad de generar un pozo estilo al de la bombonera, nuestros informes preliminares dicen que tiene que estar más al norte sobre el acuífero profundo pero que es potente, es generoso respecto del agua, creo que eso va a tener una redundancia en la alimentación de agua potable al sistema, es decir si falla uno hay que tener el otro y la planta de agua además en mejores condiciones como para tener garantizado en el próximo verano que el agua potable no falte”.Indicó.

“Nosotros creemos que la costa oeste va a tener una nueva bombonera como la gran solución, la costa este si tenemos un pozo en la banda que lo vamos a completar con una cisterna que en los próximos días se comenzará a construir”.Añadió.

En lo relacionado a las cloacas dijo: “Sobre este tema también en el marco del mismo convenio que hemos establecido con el Intendente vamos a colaborar con el nuevo colector haciendo sobre la avenida Virgen de Belén y trabajar sobre el nuevo nexo desde la rotonda hacia el río y fundamentalmente ver si podemos presentar con financiamiento nacional si no nos alcanza con financiamiento propio la nueva planta de tratamiento, estamos muy preocupados por lo que significa la contaminación que puede generarse en Río Belén a consecuencia del vuelco de las aguas cloacales”. Enfatizó.

Finalizando y en cuanto a la energía eléctrica manifestó: “La conexión de la línea que pasa por Santa María y llega a la minera, esa conexión llegando a Los Nacimientos pasando por el Eje y bajando por ruta 40 a Belén es el cierre de un anillo que vincula a Belén desde dos vías diferentes, la actual línea de 132 que viene desde el sur de Tucumán de Villa Quinteros y este nuevo vínculo que viene de la mina y que daría garantía de abastecimiento energético a Belén, mejorando los niveles de tensión no solamente para Belén sino para Tinogasta, para Fiambalá porque se cierra un anillo. Ese proyecto ya fue presentado en el Consejo Federal de Energía Eléctrica en estas últimas presentaciones que hemos hecho y tiene una factibilidad positiva en el Consejo Federal, es decir que el día que se liberen fondos es muy probable que esa línea se ejecute. En general en Nación si uno no va con proyectos terminados no puede esperar demasiado, nosotros hemos trabajado mucho estos tres meses para que todos los proyectos que están en la planificación nuestra en materia energética lleguen a la fuente de financiamiento”. Concluyó.