Murió el cantante Juan “Corazón” Ramón: tenía 80 años y padecía una pulmonía

Cuando en los finales de los 80 sus canciones sonaban en todos lados, ganó fama y popularidad. Mencionar algunos de esos temas será siempre incompleto, pero la carrera del cantante se sostuvo en éxitos como “Cariñito”, “Tabaco y ron”, “Suena el teléfono” y “Macumba” y otras tantas interpretaciones de baladas románticas que le valieron su apodo. Seguramente todas volverán a sonar cuando recordemos al querido Juan “Corazón” Ramón que este jueves a los 80 años murió como consecuencia de una pulmonía.

El artista venía con problemas de salud desde hace un tiempo. Sufría una gastritis crónica y estaba muy debilitado, según pudo confirmar el periodista Lío Pecoraro en las redes sociales, tras dialogar con Isabel, la mujer que acompañó a Ramón hasta los últimos minutos de su vida.

La publicación de Lío Pecoraro

Ellery Guy Rech, su verdadero nombre, nació el 13 de enero de 1940 en la localidad santafesina de Cañada de Gómez. Era hijo del italiano Juan Rech, oriundo de Mell Beluno, Venecia, y de Magdalena Peretto.

Sus inicios en la música se dieron a comienzos de la década del 60 con canciones que ya eran éxitos de Europa y Estados Unidos, dentro los cuales la versión en español de “Aline”, hit del cantante francés Christophe. Sus grandes éxitos golpearon a su puerta cuando se unió al productor Ben Molar, para realizar sus primeras composiciones. En 1961 se registra su primer LP para el sello discográfico Disc Jockey, al cual le sucederían varios más con el acompañamiento de la orquesta de Horacio Malvicino.

El mayor éxito lo obtuvo en los años 1960, interpretando a menudo hits de la canción italiana y francesa para la casa RCA Victor, y es allí en la cúspide de su resonancia que comienza a usar el sobrenombre Juan “Corazón” Ramón, por el tono de su música romántica, aunque ha incursionado también en el tango y la música tropical, a partir de la década del 80.

“Sinceramente, nunca pensé que iba a ser un cantor que iba a tener la suerte de grabar tantos discos y de tener un público tan grande y con tantos años. Pero, no tuve sueños porque todo se fue dando espontáneamente. Yo pensé siempre que lo que hacía era natural. Tuve fracasos hasta llegar a un éxito, pero el éxito me pareció que era natural, que me venía de la mano de Dios”, remarcaba una y otra vez Juan en cada una de sus entrevistas.

En el año 1977 y hasta 1983 Juan Ramón se radicó en Perú, y es allí donde conoce a Isabel, el amor de su vida. “En un momento dado dejé de cantar y me fui a Perú, donde conocí a mi esposa. Dije que no iba a regresar más a la Argentina, pero un día me senté en una plaza y había una iglesia enfrente. Yo sabía que tarde o temprano iba a volver a mi país. Y fue en ese recogimiento, enfrente a la casa de Dios, donde una voz me dijo que ‘tarde o temprano, el público está‘. Y un día me lo encontré a Mario Kaminsky (productor) y me ofreció volver a la Argentina. Lo hice y, hasta hoy, como me dijo esa voz, ‘el público está conmigo’”, reveló.

Este regreso le permitió volver a transformarse en uno de los artistas con más convocatoria en nuestro país, con nuevas actuaciones en televisión. Además, hizo presentaciones en el Teatro Astros, de la calle Corrientes, en una serie de shows con gran suceso de público.

Ramón aseguraba que era “un pésimo compositor de canciones”. “Creo que el éxito es el repertorio. Las canciones que he elegido han sido de gran éxito. Hugo More (cantante santiagueño) me dio una canción de Luisito Aguilé, El Infiel, que la grabé en un disco que se convirtió en Disco de Oro hace dos años. Era una canción que había quedado ahí y Huguito (por More) la descubrió, me la dio, la grabé y fue Disco de Oro”, reconoció en una oportunidad Juan “Corazón”.

A lo largo de su carrera Juan Ramón recorrió diversos ritmos y melodías, sin olvidar el tango, grabando más de 1.300 canciones, algunas de las cuales, aún son inéditas. Del mismo modo recibió numerosos premios y reconocimientos, y continuó realizando giras por el exterior, especialmente Latinoamérica e incluso Estados Unidos, donde durante mucho tiempo realizó el recital del Día de San Valentín en Nueva York. El 2010 lo encontró festejando sus 50 años con la música, y recorriendo diversos escenarios a los largo y a lo ancho de nuestro país.