Necesidad de Obras Hídricas en Dique de Belén

En la entrevista concedida a este medio el titular de la Dirección de Riego de la Ciudad de Belén, Juan Carlos Gáname se refirió a temas relacionados a esa repartición, afirmando en primer término sobre algunas obras que están llevando a cabo tales como que están haciendo un canal en el sector del margen de la peña y también construyendo 21 metros de canal de hormigón en el río seco ese es uno de los trabajos del día de la fecha. Luego puntualizó: “Se hicieron otros trabajos como 19 metros del canal en el sector las Lomas cerca de la EPET N°2, 20 metros en un puente canal en el B° la banda, y los turnados vienen bien”. Aseguró.

Sobre si tienen el suficiente caudal de agua para cubrir los requerimientos señaló: “El drama se nos ocasiona en el mes de octubre cuando ya nos corta el agua del río en la Ciénaga y yo tengo tres prioridades fundamentales desde octubre en adelante, que es obras sanitarias fundamentalmente, los pozos para el agua de los animales y después los regantes permanentes, ya que nosotros tenemos tres categorías de regantes, permanentes, eventual y temporario anual, la ley reza que en eventual regará con el sobrante del permanente, comúnmente se le da tres riegos, ahora estamos en cuatro o cinco riegos a los eventuales. También hemos hecho una campaña fundamental que es el sembradío de cebada, avena, trigo y comino, tenemos 174 hectáreas de cebada, otro tanto similar de avena, un poco menos de trigo y una 52 hectárea de comino, en el sector del B° La Puntilla”. Indicó.

A su vez dijo que: “Con la cuarentena tiene muy poco personal y están tratando en lo posible de respetar los turnos, en este momento agua hay, tenemos un caudal más o menos considerable como para satisfacer las necesidades de la gente, pero llega el mes de octubre que entran los turnados de la Ciénaga y se me corta más de la mitad del agua del río, y ahí comienzan los pequeños y grandes problemas porque me cortan más de la mitad del caudal que trae el río y no tengo de donde sacar agua, y hay prioridades como decía anteriormente fundamentalmente Obras Sanitarias que el 60% de la población capta el agua de riego. Lo interesante es que ahora están haciendo el canal del B° La Banda y vamos a ver si levantamos todas las aguas muertas del río, pero fundamentalmente tiene que venir una empresa a dejar en condiciones las compuertas del dique pero estamos logrando de a poco ya que este es un sistema que viene mal desde hace 30 años”. Señaló.

En ese sentido agregó: “Desde que yo me hice cargo de Riego lo primero y fundamental le dije al Director anterior inclusive al Vicegobernador Ing. Dusso quien mandó una empresa y se arreglaron cinco compuertas pero falta un montón y es el corazón de todo, es importante que se complete ese trabajo, está en esa tratativa el nuevo Director de hacerlo pero lo tienen que hacer mucho antes de que empiecen las crecientes”. Remarcó.

“Sería importante que vieran la forma que desarenamos, es todo rústico no tengo ningún sistema de electricidad en el dique todo por medio de aparejos, tengo que introducir un empleado atado con un arnés para que enganche la segunda compuerta, es todo un tema pero lo están haciendo, hay mucha gente que ignora esto, y va llegar el momento en tiempo de creciente que se producen semejantes crecientes y ya no puedo meter una persona atada como lo hacemos ahora porque es un caudal ínfimo”. Añadió.

Por último Ganame dijo: “Aparte la Municipalidad está regalando plantas de membrillo sin preguntarle a Riego si pueden dar las plantas, si va haber agua para que las rieguen, después soy yo el malo de la película cuando les tengo que decir que no tengo agua, yo creo que se tendría que hacer un trabajo en conjunto, hacer un organigrama laboral para que digan esta es la cruda realidad”, finalizó.