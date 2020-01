Nerio Casimiro joven escultor Belicho que se destaca

Nerio Casimiro es un joven de Belén, que realizó sus estudios primarios en la Escuela de Barrio Artaza y su Educación media la culmino en la Escuela Ejército de los Andes es un escultor autodidacta, con muchas ganas, constancia y curiosidad por el aprendizaje abocado de pleno al arte hace dos años, ya realizó varias obras de importancia demostrando sus habilidades y que día a día trabaja para perfeccionarse con trabajos en distintos materiales. Para destacar realizó esculturas de “LLamas” que se exhiben en Plaza de Antofagasta de la Sierra, como también en el Centro Recreativo Famayfil de Belén realizó la escultura de un Puma sobre un árbol, como así también elaboró la imagen de la Virgen de Belén para el Barrio de Artaza, su última creación fue una macara de “Willy Wonka” para Fiesta de Noche de Playa 2020.

Belén-Info.com dialogó con Nerio y recorrimos sus comienzos hasta el día de hoy; esto nos expresaba: “Desde niño soñaba hacer grandes cosas entre ellas, las esculturas me llamaban mucho la atención y quería saber como se las hacía, lo veía como algo imposible y nunca imagine estar ahora hacer lo que soñaba cuando era un niño, es algo lindo y me llena de felicidad”

“Empece primero con el dibujo, luego experimente con la pintura y cuando lo hacia usaba mis manos para darle sombras o mezclar los colores, y un día estando con amigos en “El Dique” me anime a realizar unas esculturas en arena y modelar algo en arena, algunos figuras de animales, un delfín, caballos, tortugas , varios más, a mis amigos y la gente que lo vio les gustaba mucho”. “Luego me invitaron a la Casa de la Cultura y allí conocí a Marcela Cedrón quien me ayudo a trabajar con la arcilla y sus las técnicas para trabajarla, desde ahí me enamore de la arcilla y comencé a tallar en arcilla muchas cosas que me gustaban, utilice el You Tube para mirar y prender, es ahí que me entusiasme y comencé a crear”. Señaló.

Nos expresaba también que, “Comencé mis estudios en un Instituto en la Ciudad Capital de Catamarca, pero no era lo que estaba buscando, como aprender técnicas y perfeccionarme más, no fui pensando en ser profesor, quería hacer algo más libre y lo que más me satisfacía es aprender técnicas”.afirmó.

“Sigo practicando, ya hace dos años que vengo trabajando en esto, fui mejorando, fui descubriendo otros materiales para trabajarlos, comencé con la arcilla, luego trabajé con el cemento, que realice un León como mi primer trabajo en cemento y de ahí pasé a trabajar con yeso, así fui aprendiendo solo y seguí experimentando, después pase a la masilla de auto, que hay que trabajar con guantes y máscara y últimamente comencé a hacer trabajos en fibra de vidrio, más que todo para darle más opciones a los clientes, como el cemento es muy pesado, el yeso es menos pesado pero busque algo más liviano por eso comencé a trabajar con la fibra de vidrio y tengo pensado hacer obras más realistas, por ejemplo incorporarle la lana a las llamas como para hacerlas más realistas”.Sostuvo.

Comentó los trabajos más relevantes de realizó: “En el obra de “Las Llamas” en Antofagasta, fue más audacia , todo fue gracias a un amigo que esta en la ciudad Capital Bruno Ceballos que a él lo hablaron porque hace obras con chatarras y como no le daban mucho tiempo en 10 días tenía que terminar la obra y el clima de Antofagasta es muy especial y no estaba acostumbrado a la Puna, así que es él quien me recomendó a la Municipalidad de Antofagasta y allí hice “Las Llamas” dos llamas una llama grande y un tekecito, así comencé y luego hice la obra del Puma el centro Famayfil de Belén, un trabajo que lo esculpí sobre el árbol y quedó bien muy realista en el año 2019. luego realicé varias obras chicas, también fue un gran reto que me dieron la gente de la Capilla del Cristo Pobre, me encargaron la realización de una imagen del Cristo Pobre me puse en el reto de poderlo hacer, para mi es una gran obra , un desafío personal, salio bien y próximamente lo estarán inaugurando”,comentó.

Este Año 2020 me pidieron hacer dos cosas primero fue una imagen del Virgen de Belén, en Artaza en el Barrio que se llama ” Virgen de Belén” lo hicimos en honor al Virgen, y también lo querían para el 4 de enero y me hablaron una semana antes, asi que trabaje contra reloj, esta imagen esta hecha en concreto y luego la gente de Noche de Playa me encargó la máscara de Willy Wonka, eso explotó en las redes sociales igual que la virgen que tuvo mucha difusión esas cosas me ayudan mucho porque me ayudan a crecer como artista”.

Finalizando nos comentaba de sus proyectos y esto nos decía: “La obra que sería mi sueño es poder realizar la entrada de Belén o el Portal de Belén, que la vienen anunciando, es una de mis metas, todo lo que diseñó el Arquitecto Quintero estuvo basado en mi idea, me gusto el proyecto como quedó, donde esta el telar que representa la ruta del telar y así se complementó con todos ese proyecto y espero se realice pronto. En lo personal me gustaría conocer más artistas para poder crecer yo también, pero ahora voy bien a mi ritmo, superándome día a día, pero estaría bueno poder realizar un curso para perfeccionarme y hacer obras más realistas”. Subrayó.

“Un proyecto que tengo pensado para este año, es poder hacer algo, para que lo chicos no pase lo que me pasó a mi cuando yo era niño; yo de niño quería hacer una obra y no había profesores, no tenía los recursos para poder hacerlo, por eso este año me propuse ir a las escuelas y realizar esculturas con material reciclados y que de esas obras participen los chicos de las escuelas, ir por todas las escuelas y que cada escuela haga una escultura y a fin de año buscar un lugar y dejar las obras para exposición”.

Por último dijo: “Agradecer a quienes me ayudaron, a Norma Reinoso que enseño pintura, a Marcela Cedrón que me dio una mano con la arcilla, a los chicos del Cubo Blanco Juan y Belén que fueron ellos los que me dieron un empujoncito para comenzar y a Bruno Ceballos que me ayudo a hacer la obra en Antofagasta , a mis amigos , a mi familia , a mi hermana que me acompaña en todo lo que hago”, concluyó.