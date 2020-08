Nicolás Trotta confirmó que las clases terminarán a fin de año: “No se va a promocionar”

El ministro reconoció que “la pandemia impacta en los aprendizajes y también psicosocialmente en los chicos y chicas que no pueden ir a la escuela”, no es un año perdido porque “todos están transitando un proceso de aprendizaje, muy dispar, pero siguen aprendiendo, transitando un proceso de construcción de conocimiento. No es un año perdido porque veo el compromiso de los maestros y los chicos.”

Además advirtió que la reorganización del contenido pedagógico de las escuelas podría llevar de dos a tres años. “Una niña que pase a quinto grado, antes de poder abordar los contendidos de quinto grado, vamos a tener que garantizar los aprendizajes de cuarto. Y esto va a implicar uno, dos o tres años de reorganización para no renunciar ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa. Esto impacta de manera fuerte en el sistema educativo argentino, pero también en todo el mundo”, dijo.

En relación al AMBA, Trotta volvió a dejar en claro que “hasta que no haya un cambio de la realidad epidemiológica, no podemos proyectar el regreso. Hasta que no haya una baja del nivel de circulación del virus, es decir hasta que no estemos en la fase 5, no van a volver las clases presenciales. Yo fui quien se opuso a lo que quería hacer Jujuy, de regresar a clases de apoyo. Y lo hice porque creímos que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas para dar ese paso.”

De no mediar inconvenientes, el martes 18 volverían las clases en Catamarca. “Los países que regresaron en el momento indicado pudieron regresar a las aulas. El regreso no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el derecho a la educación”, manifestó.

Asimismo, el ministro detalló que, a partir de la evaluación de los aprendizajes que se dieron en el hogar, en el momento de regresar a la presencialidad, habrá que “poner en valor el esfuerzo de chicos y maestros, para ver cómo han sido sus aprendizajes”.

Finalmente, Trotta expresó su preocupación por “los chicos que no van a volver a la escuela de los sectores más vulnerables, y las secuelas de la pandemia en los chicos. Ese es un desafío porque ninguna maestra ha transitado esta problemática”.