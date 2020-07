Ninguno de los pacientes con COVID-19 requirió terapia intensiva ni respirador

Hasta ayer había 40 pacientes que fueron detectados con COVID-19. Según pudo averiguar El Ancasti, los catamarqueños que fueron alcanzados por el virus no atraviesan por cuadros graves, ya que no necesitaron respirador ni tampoco requirieron internación en terapia intensiva, lo que permite concluir que en la primera semana los casos fueron leves.

En este sentido, la información oficial del jueves último señalaba que se habían ocupado el 11% de los respiradores. Sin embargo, esos dispositivos médicos fueron destinados para pacientes que tienen otras patologías respiratorias como neumonía y están siendo evaluados en forma permanente. Además, para estos casos también se espera el

Por otra parte, la información oficial señalaba que se había ocupado el 31% de las plazas de terapia intensiva existentes en el sistema de salud. Sin embargo, ninguno de los internados es por COVID-19.

Asimismo, hay varios enfermos que transitan la enfermedad en su casa, si es tienen la comodidad para realizar el aislamiento bajo la vigilancia de los profesionales. En aquellos casos en los que se considera que es un paciente de riesgo o que el profesional evalúa que no cumplirá con las recomendaciones médicas se lo interna en el Hospital Malbrán, creado con el fin específico de atender a los enfermos de COVID-19, aunque en la actualidad también atiende a casos sospechosos que llegan derivados de otros centros asistenciales. Por esto tiene el 20% de su capacidad ocupada, pero no son casos de COVID-19.

Andalgalá

En Andalgalá, las cuatro personas a las cuales se les detectó COVID-19 se encuentran en buen estado de salud y aislados.

La Jefa del Área Programática N°9, doctora Griselda Montivero Bernal mencionó que “tienen que seguir con los aislamiento obligatorios, nosotros les seguimos haciendo los controles. Salud está saliendo con los chicos que tenemos en las cuadrillas a controlarlos. Por ahora están todos asintomáticos, el lunes tendremos un nuevo testeo de los casos positivos. Cada una de las personas infectadas se encuentran aisladas en sus respectivos domicilios”, dijo.

El procedimiento

Días pasados, el Ministerio de Salud explicó cómo se toman las muestras a los enfermos.

La directora del Laboratorio Central explicó que todas las muestras para rastreo de SARS-CoV-2 se procesan en el Laboratorio en el que actualmente, además de Campi, trabajan tres bioquímicos. “Está el referente y especialista de virus respiratorios, el Dr. Ezequiel Dagassan, lo acompañan en este equipo la Dra. Ana Laura López, Giselle Chayle y hace muy poco tiempo se incorporó la Licenciada en Genética, Romina Unzaga.

Para mayor certeza, se realizan análisis PCR que “es un estudio de alta complejidad en donde el método es la biología molecular, tratando en este caso de estudiar el genoma viral del SARS-CoV-2 para ver y detectarlo en una muestra de hisopado nasofaríngeo”.

“El hisopado en estos momentos lo está realizando el SAME a pacientes que cumplen aislamiento en sus domicilios, mientras que los pacientes internados son hisopados por un médico, enfermero, bioquímico o técnico. Es una técnica muy sencilla, una técnica que sí es invasiva, ya que se introduce un hisopo en ambas narinas hasta llegar a la nasofaringe, donde se gira este hisopo para tratar de levantar la mayor cantidad de muestras posibles de mucosa”, explicó.

Para llegar a un resultado, se estudia la muestra de hisopado nasofaríngeo y “lo que hacemos es procesarla a través de estos métodos complejos y laboriosos que arrojan resultados que demoran entre 24 a 48 horas. Los resultados son positivos cuando estamos en presencia del virus y podemos decir que este individuo está afectado por el virus del SARS-CoV-2, mientras que un resultado negativo informa que en este individuo no está presente el virus en este momento; lo que no significa que con el paso del tiempo no pueda aparecer, siempre y cuando este individuo haya estado en contacto con caso positivo o se encuentre algún nexo que pueda explicar la pronta aparición del virus”, explicaron.

elancasti.com.ar