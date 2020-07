Sin nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca

El COE para la prevención de Coronavirus y Dengue actualizó la información oficial sobre la situación epidemiológica provincial y los trabajos de prevención y contención que se desarrollan en todo el territorio de Catamarca en el marco de la lucha contra el Dengue y el COVID-19.

COVID-19

Hasta las 21 horas del jueves 23 de julio, no se han detectado nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados se mantiene en 60. No obstante, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, solamente 28 casos se consideran casos activos. Hoy no se registraron pacientes recuperados

Datos generales hasta las 21 horas del 23 de julio

Total de positivos: 60

Contagios diarios: 0

Total recuperados: 32

Casos activos: 28

PCR: 30

Sistema de salud – 23 de julio

Ocupación UTI: 29%

Ocupación respiradores: 10%

Hospital Malbrán – 23 de julio

Ocupación UTI: 3%

Ocupación de Terapia Intermedia: 3%

*De las 120 plazas de aislamiento sanitario, 11 están ocupadas con pacientes positivos para COVID19 y casos sospechosos.