Obispo Urbanc puso en funciones al nuevo Párroco en Belén

El día de ayer el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc presidió la Misa y puso en posición al Nuevo Párroco del Santuario Nuestra Señora de Belén al Padre Grosso y en la ocasión Belén-info.com entrevistó al Obispo quien nos expresaba: “Voy a poner en función al Padre Javier Grosso como nuevo Párroco y también como Vicario parroquial al Padre Javier Cisternas. Yo creo que es una bendición para la comunidad una vez más, tener que recibir un sacerdote a pesar de que el Padre Javier estuvo acá no cuando el padre Víctor Vizcarra lo trasladé, vino el cómo Administrador Parroquial hasta que asumió el Padre Reinaldo, así que yo le pido a toda la comunidad, que sepan acompañar que descubran esto como una gracia de Dios, como un regalo de nuestra Madre de Belén y les pido de corazón que cuiden a los sacerdotes, somos pocos y es necesario que toda la comunidad en sepan cuidar y sobre todo les pido que cuidar al más joven, para que realmente pueda ser acompañados en lo que hace la vida cristiana que tanta falta hace en nuestro mundo”. Señaló.

Luego reflexionó sobre este momento de pandemia que vive el mundo y expresó: “Tenemos que mirar más, a Dios, hay cosas que no la vamos a resolver nosotros, la ciencia puede ayudar a algo y yo creo que aquí la humanidad toda se ha dado cuenta que somos inermes, que somos nada, que un pequeño virus invisible nos está manejando a todos y nos tiene amedrentados, angustiados entonces que bueno es que miremos a Dios , a Dios tampoco lo vemos y Dios está y tantas veces poca bolilla le damos, y le tenemos más miedo un virus que tener confianza en Dios, que tampoco lo veo pero que está, porque si yo estoy vivo , Ud. está vivo, es porque Dios está con nosotros , yo no podría ni hablar , ni pensar siquiera si dios no me sostuviera. Entonces tenemos que aprender a agradecer y Dios está siempre primero, entonces que debemos hacer frente a esta pandemia, aferrarnos más a Dios, pero no soltando nunca de la mano del él, Ahora sí, todos gritamos y nos aferramos a él, pero hay que estar siempre unido a él, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no van bien, es donde más tenemos que estar unidos a Dios, ser agradecidos, ser fieles a él, obedecer sus mandamientos, hacer las cosas siempre por amor a él , por amor al prójimo; Jesús dice el que ama a su padre a su madre a su hijo a su hija más que a mí no es digno de mí, Dios lo puede decir eso, yo no lo podría decir, yo no puedo exigir que me quiera a mi más que a un ser querido que tenga el otro, pero Jesús si lo puede decir, y el que no toma su cruz cada día, de cumplir sus obligaciones, con la misión que Dios le dio. Entonces nosotros a este Jesús lo tenemos que seguir, él es todo para nosotros, él es nuestra fortaleza, es nuestro origen y es nuestra meta, de él hemos salido y a él tenemos que volver. Y que nos dejó Jesús para que nos recuerde esto, una Madre, la Madre de Belén es la que todos los días nos recuerda, vayan a ver a nuestro hijo Jesús, que lindo allá arriba está en el cerro la imagen y todos les está diciendo en este templo esta Jesús y tenemos que venir a hablar con él, venir a honrarlo, felices los Belichos que crean que aquí está Jesús el todopoderoso”. Indicó.