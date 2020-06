Oficina de ANSES Belén reabrió sus puertas. Se atiende turnos pendientes

En el día de ayer reabrieron las oficinas de Anses para atención personalizada pero solo se atenderá por solicitud de turnos y con las medidas de prevención establecidas , como uso de barbijo, distanciamiento social . La Jefa d ANSES Belén Graciela Moreno realizó una conferencia de prensa para dar detalle de la modalidad de este reinicio de actividades en la Oficina de Belén y en Oficinas de tramites rápidos en Municipios de todo el Departamento. Esto expresó: “Se los a convocado para comunicarles la reapertura de la oficina de Belén y explicarles cual va ser el funcionamiento, la metodología de trabajo. Solamente se va a atender las gente que está con turno, les pido a la gente que no tiene turno, no venga por la oficina, que a partir de acá a dos semanas recién van a poder solicitar un turno, atreves de la línea 130 de la página web y si alguien no tuviese esas herramientas disponibles en su hogar, lo pueden hacer en las oficinas que los municipios abrieron para esto, recuerden que no hace mucho nos reunimos con los intendentes , los cuales se comprometieron a armar sus oficinas, les pido que por ahí se acerquen pida sus turnos de aquí a dos semanas”. Señaló.

“Que estamos haciendo a partir de hoy (Por ayer), estamos atendiendo a la gente que sacó turno previo a la pandemia, se le reprogramó para cierta fecha y no se pudo lograr abrir las oficinas, así que a esa gente estamos atendiendo, pero a ellos les llega una información que les dice que día se deben presentar en esta oficina, así hasta que no desocupemos todos esos turnos cargados previos a la pandemia no vamos a poder atender a los nuevos turnos después de la reapertura, por eso les vuelvo a decir al público saquen turno después de dos semanas”. Remarcó.

Respecto a las oficinas en municipios de las diferentes localidades, dijo: “Tengo confirmado oficialmente Municipalidad de Belén Oficinas de Gestión Rápida Gral. Paz 160 en horarios de 08 a 12 y 14 a 18 horas, en Puerta de San José Oficina Trámite Virtual Municipal de Lunes a Jueves de 09 a 12 y de 14 a 18 horas funciona en la Ciénaga de Abajo, en Villa Vil la oficina atenderá en horarios por la mañana de 08 a 12 horas y tambien en Laguna Blanca hay otra oficina con los mismos horarios; los otros municipios están en confirmar los horarios y días de trabajo de las oficinas”. Indicó