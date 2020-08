Orfebre Fermín Aurelio Gutiérrez realizó prendedor ofrenda para la Virgen de Belén

Belén-Info.com dialogó con el Orfebre Gutiérrez quien viene de artesanos del metal y muy orgulloso nos comentó: “Me hablaron un grupo Mujeres querían hacerle una ofrenda la Virgen por la construcción que me estaba brindando prendedor con la forma del “coronavirus” y yo sin dudar sin dudar les dije que sí que iba hacer con todo el amor del mundo y ellas me contestaron que iban a conseguir el material, entonces les dije que no se hicieran problemas porque yo se lo iba a regalar a la virgen, y así empecé con un trabajo minucioso, durante días, porque me llevo días hacerlo, fácilmente un mes me llevó realizarlo, porque a veces no me salían las cosas como quería y volvía empezar de nuevo y viendo detalles que quede lo mejor posible, porque todo lo que hago es amano y martillo no uso otras cosas”. Afirmó.

Le consultamos que material utilizó para elaborar este prendedor, nos respondía: “Use plata , oro y algo de bronce para que se vean los dorados de junta de las del “coronavirus”. Indicó. Respecto de la duración del trabajo para elaborar este prendedor nos expresó: “Duró un mes este trabajo, con la fe de que si lo iba a lograr y en la Misa tan especial, muy emotiva, se ha dado de mi padre que también le puso la corona Hace 58 años y no deja de ser una satisfacción”. Aseguró. Nos comentó de sus comienzos con la orfebrería: “Yo comencé cuando dije voy a hacer lo que hacía mi padre, cuando restauramos el Bastón de la Virgen, debe haber sido año 93 o 94 y de ahí comencé hacer promesas, que venia gente a pedirme y anillos para casamientos y otras cosas más”. Señaló. Le consultamos de su sentimiento a la hora de colocar el prendedor a la Virgen de Belén: “La verdad que no hay palabras, quizás algunos no entiendan lo que el domingo se ha hecho en esa misa, pero para el que tiene fe, para el que cree en la Virgen, es un pedido que le hace uno para que nos siga protegiendo y pedirle que nos perdone, que hagamos bien las cosas, porque ella no nos va a decir que, ya está todo, nosotros también tenemos que hacer la cosas, cuidarnos , no salir, fue una emoción muy grande, yo creo que mi padre del cielo debe estar feliz”. Expresó. Luego agregó: “Para los que creemos en la Virgen, creemos en Dios, yo sé que ella nos va a proteger y vamos a salir de esta con ayuda de la Virgen”. Subrayó. “El párroco decía causualmente que después de la misa pueden pasar a verlo al prendedor y quizás a los que les cuesta llegar ala Virgen, por curiosidad lleguen y pidan dentro de su fe, de sus creencias, pidan para que estemos bien y no tengamos que sufrir con esta Pandemia”. Manifestó Gutiérrez. Por último dijo: “Siento una satisfacción inmensa y no hay palabras para decir lo que uno siente , yo estoy feliz de seguir , quizás no de la forma que él (su padre) hacía las cosas, pero se que es una satisfacción inmensa la que siento” Concluyó.