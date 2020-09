Otorgarán un subsidio a víctimas de violencia de género para favorecer su independencia económica

Por medio del decreto Decreto 734/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Fernández, de Gómez Alcorta y del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se dispuso el pago de una asignación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva, por un período de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

El factor económico suele ser el principal motivo por el cual las víctimas no pueden escapar de la situación de violencia y riesgo que viven cada día y quedan “atadas” a su victimario que renueva así de manera periódica el ciclo de violencia. El programa Acompañar busca así brindarles independencia económica para que este factor no les impida ya poner fin a esa situación.

“Este instrumento se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”, indicaron desde la cartera que conduce Gómez Alcorta. El programa será implementado por el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de manera conjunta con ANSES, a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios.

Este nuevo programa se complementa además con el programa Potenciar Trabajo que el ministerio de las Mujeres ya viene ejecutando junto al ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que también apunta a fortalecer la autonomía económica de mujeres en situación de violencia por motivos de género.

“Estamos convencidas de que es necesario reconocer las capacidades y fortalecer los recursos de las personas en situación de violencias para que puedan construir proyectos de vida libres de violencia. Para esto es necesario un Estado presente, que promueva intervenciones que no se concentren sólo en la emergencia, sino que permitan brindar una asistencia y un acompañamiento integral. En este contexto, el programa Acompañar es una política pública que tiene como horizonte, junto a otras que estamos implementando, modificar las condiciones estructurales que reproducen las violencias por motivos de género”, explicó Gómez Alcorta.

Claves del programa:

* Destinatarios: Personas en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo.

* Objetivos:

– Otorgar un apoyo económico a personas que se encuentran en riesgo por situación de violencia por motivos de género para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

– Fortalecer redes de acompañamiento para promover la autonomía económica de las mujeres y personas LGBTI+ en contextos de violencia por motivos de género.

* Acciones: Transferencias monetarias equivalentes a un Salario Mínimo, Vital y Móvil no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva, por un período de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia por motivos de género.

* Las personas incluidas en el programa contarán con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada entre el MMGyD y los gobiernos provinciales y locales.

* El programa abarcará territorialmente a todas las provincias del país.

* Para acceder a la prestación se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CABA

* Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud, a partir de los 18 años de edad.

* Este apoyo económico es compatible con:

– Asignación Universal por hijo o hija;

– Asignación Universal por Embarazo para Protección Social;

– Asignación por hijo o hija con discapacidad;

– Monotributo Social,

– Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

– Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

* No podrán acceder a este programa quienes gocen de:

– Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributo; y régimen de autónomos

– Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado nacional

– Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la CABA

– Pensión Universal para el Adulto Mayor

– Prestación por desempleo.

* La percepción de este apoyo económico cesa por:

– Fallecimiento de la persona destinataria;

– Renuncia expresa;

– Ingreso a otro programa social de apoyo económico destinado a personas en situación de violencia por motivos de género;

– Incompatibilidad sobreviniente al otorgamiento por verificarse alguno de los supuestos previstos anteriormente.

Decreto 734/2020