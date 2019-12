Pablo Ponce ganó la Competencia “Aniversario Fundación de Belén”

Pablo Ponce del equipo ciclístico “Difunta Correa” de la Ciudad de Belén, ganó la gran competencia Aniversario de la Fundación de Belén, realizando una excepcional actuación en la misma, en el circuito callejero por donde se corrió.

Finalizado la carrera Ponce habló con medios de prensa oportunidad en la que dijo: “Estoy muy contento cerrar el año así después de lo que me pasó este año con una fractura en el tobillo, el problema que tuve con mi bicicleta que no la pude arreglar hasta hoy, así que corrí con otra bicicleta, además hace poco tuve una propuesta laboral y dejé un poco los entrenamientos lo que se notó el fin de semana pasada, (clasificó en el 5to lugar) no había pedaleado bien, pero la semana que pasó pude entrenar bien e hice todo lo posible en esta competencia y gracias a Dios se dio”.Señaló.

“El 5to puesto de la carrera anterior me sorprendió dado que mis compañeros de equipo estaban mejor preparados que yo y al último se me dio la fuga esa que me permitió salir en el 5to lugar lo que significa una motivación. Todo esto es un esfuerzo que hacemos nosotros, somos un equipo de chicos jóvenes, yo soy el más viejo de todos, pero trato siempre de enseñarles lo que aprendí en todos estos años, ahora estamos alcanzando un buen nivel, y este fin de semana próximo vamos a correr la clásica Difunta Correa en San Juan, más que todo como compromiso por el nombre de nuestro equipo, pero siempre con el objetivo de representar bien a Belén”.Agregó.

Sobre el importante triunfo obtenido este fin de semana comentó: “creo que en la cuarta vuelta nos escapamos, faltaba mucho, con mi compañero hemos podido entendernos era el o yo, pero al final creo que tuve más resto y por el solo hecho de conocer el terreno pude ganar, por eso estoy muy contento y quiero dedicar esta victoria a toda mi familia, a mi señora, a mi hijo, a mi papá y a mi hija que está en el sur y a toda la gente de Belén”.Subrayó.

“El chico de Chamical con quien hicimos la fuga es muy buen corredor la verdad que al principio dudaba un poco, pero al último le dije que había que darle porque si no llegábamos nosotros los detrás se nos venían en spring, pero yo confiaba en Gustavo Sarapura y en Rubén Urquiza quienes son de mi equipo que son corredores de spring, así que le di como se dice hasta morir y por suerte se me dio el triunfo”.Aseguró.

“Recordó también que hace como 15 años la había ganado a esta carrera y dijo que es muy difícil ganar de locales, muy complicado por el solo hecho de tener la presión del público, con la presión que uno tiene con la familia, los amigos, pero quizás la suerte estuvo conmigo. Quiero agradecerle a la organización, a Luis Vega que hizo todo lo posible para que esta carrera se realice, felicitarlo porque se puso la carrera al hombro desde el comienzo y a la gente de la Municipalidad”. Añadió.

Finalmente Ponce manifestó que es importante aclarar qué; “Los ciclistas que corrieron provienen de equipos que cobran sueldo, ellos están todo el año para correr en bicicleta, quizás tienen familias pero a ellos le pagan un sueldo mensual y están para correr en bicicleta, yo en años anteriores también lo hacía y tengo resultados que lo comprueba, quizás acá si una empresa o alguien nos ayudarían, obviamente que vamos a trabajar, unos compañeros mío estudian, pero con el hecho de sacrificarnos más se pueden dar los resultados”, concluyó.