Pacientes hemodializados solicitan ayuda al Municipio de Belén

Belén-Info.com dialogó con el Profesor de Taekwondo y paciente de hemodialisis Ernesto Vallejos, quien junto a un grupo de pacientes que necesitan dializarse semanalmente, solicitan al Municipio de Belén puedan brindar una ayuda para solventar los gastos de traslado a la ciudad de Andalgalá o que desde el Municipio puede conseguirles un medio de transporte para todos los pacientes de Belén. Esto nos comentaba Vallejos: “Nosotros somos varias personas que nos vamos de manera particular, una familia de Apellido Rojas, que el señor es nuevo en diálisis, Gimena, una chica que también les lleva la mamá y yo, y no sé, si hay otras personas también que van en otros horarios porque son tres horarios en los que la gente se dializan y entonces nosotros estamos teniendo problemas para que por medio del municipio podamos recibir una respuesta favorable a nuestro petitorio, que es que todos podamos acceder a ser trasladados al centro de diálisis de Andalgalá, y no gastar lo que gastamos mensualmente, sabiendo como está el combustible, hoy en vehículo, nosotros estamos gastando en mi casa doce mil pesos mensuales, como todas las personas que viajan de manera particular”. Aseguró.

“Entonces mi petición es que a través del municipio, se pueda hacer una lista general de todos los pacientes de diálisis que se realizan en Andalgalá que se pueda rotar la gente para que todos recibamos el mismo beneficio que es tratar de gastar un poco menos o más en esta condición que estamos en la pandemia, que no podemos trabajar, ni generar tanto ingreso como antes, yo soy profesor de taekwondo no puedo dar taekwondo justamente por la pandemia. Entonces desde que empezó esto yo no puedo generar ingreso para mi familia e inclusive tengo una beba de tres meses y no puedo generar ingreso para para mantenerla, darle lo básico a mi hija”. Indicó.

“Nuestra petición es que desde el municipio nos den o de Defensa Civil, nos den una solución o una ayuda por lo menos para que nosotros podamos paliar esta situación que nos cuesta tanto como pacientes de diálisis. Yo en el caso mío, no me quejo porque gracias a Dios tengo una fortaleza física, mental que puedo ir solo y vengo solo, pero si ustedes o hay familias que saben del tema diálisis y pueden comprobar como sale un paciente de diálisis, salen muy mal, débiles, desganados, salen totalmente mal, no en el caso mío que la excepción a la regla, pero yo creo que todos merecemos una oportunidad para para ser ayudado desde el municipio”. Destacó.

Luego agregaba: “Nosotros ya fuimos con Gimena ( Hija de una paciente de diálisis) fuimos a hacer un reclamo porque su mamá también es paciente de diálisis, entonces encontramos a este muchacho nuevo a Rojas y a otro muchacho más que lleva la madre que lo llevó a Defensa Civil y nosotros queríamos armar un grupito para para reclamar, porqué un grupo si va y por el otro grupo no va, Eso es lo que yo no entiendo”. Enfatizó.

“Se estaban yendo en una camioneta, que creo que el vehículo pertenece al cuñado de del Señor intendente Ríos, La camioneta era de su cuñado, que vino de Buenos Aires a vivir acá, de hecho viven acá en Belén y entonces parece que lo contrató y lo llevaban ahí, pero nosotros nunca supimos nada. De la noche a la mañana nos enteramos, de hecho, yo los vi cuando fui a dializarme de una camioneta que llegó, le pregunté quiénes eran y me dijeron que venían de Belén y que eran los pacientes que iban al turno de la mañana, pero nosotros no sabíamos nada y nadie dijo nada, que alguna vez iban a poner un vehículo y que ciertas personas iban a ser beneficiadas con ese vehículo, con el traslado y el resto nos quedamos banda y el resto seguimos viajando de manera particular y gastando 12 mil pesos por mes”. Señaló.

Se le consultó si pudieron hablar con el Intendente de Belén, y esto respindió:“Yo particularmente no hablé, mi hermano sí le llamó, Juan de la Cruz Figueroa pudo hablar con el intendente, inclusive en los programas radiales esta señorita Gimena se comunicó con él, le planteó el problema, les dijo que ya estaba la resolución municipal, ya estaba la ordenanza, que iban a trasladar a la gente de Belén hacia la localidad de Andalgalá. Pero no sé qué decirle porque no tengo respuesta para decirle, porque a mí nadie me llamó o a toda la gente diálisis, nadie nos llamó para decir, vamos a hacer un listado, vamos a ver quiénes son la gente más de riesgo o vamos rotando la gente, aquellos que tengan la posibilidad de, por ejemplo, si a mí me dicen vos 15 días venir con nosotros, en 15 días te va en tu auto, ya me están aminorando la mitad del gasto que yo realizo mensualmente. Entonces para mí es una gran ayuda en este momento que estamos viviendo, pero no sé quién organizó eso y no sé cómo lo hicieron, lo único que yo sé, es que uno de esos pacientes era puntero político de él y ahora el hijo es el que maneja la camioneta que está llevando turno mañana a la gente Andalgalá”. Afirmó.

“Yo ya voy seis años de diálisis, nosotros fuimos a hacer un reclamo a Defensa Civil, Nos pidieron que hagamos una nota, que presentemos que van a ver por medio de Defensa Civil que solución no pueden dar y o con combustible, o poner otro vehículo o ver qué podemos hacer; pero nos dicen que tenemos que pagar el viático al chofer, al enfermero y el combustible y entonces estamos la misma, prefiero yo solo en mi auto, tranquilo, me voy despacito, vengo despacito como algo allá dejo el vuelto del combustible para comer algo y no tengo que estar pagando a nadie, Exactamente lo mismo”. Subrayó.

Finalmente dijo Vallejos: “Eso queremos, Queremos estar en igualdad de condiciones con todos los pacientes de hemodiálisis o por lo menos que nos den una ayuda, una ayuda de parte del municipio, yo si llevan a la gente que está muy grave y que necesita realizarse todos los días, a mí me parece bárbaro. Si yo puedo manejar, voy a manejar siempre que pueda, lo voy a hacer, pero que nos den una ayuda también está bueno, porque estamos pasando una situación muy difícil y no hay plata que alcance”. Concluyó.