Padres piden que se habilite el entrenamiento presencial de Patín Artístico en Belén

Dirigentes y padres de alumna/os que concurren a la Escuela Belén Patín días atrás cursaron una nota al COE Belén como así también al Intendente Municipal, solicitando la habilitación de la práctica de este deporte sin haber tenido respuesta alguna, motivo por el cual se expresaron nuevamente insistiendo se conceda lo solicitado de la siguiente manera:

“Como padres de deportistas pedimos que se habilite el entrenamiento presencial de Patín Artístico bajo el protocolo de Práctica de las Disciplinas del Patín, dispuesto por la ACAP (Asociación Catamarqueña de Patín)”.

“Hoy el Patín Artístico tiene su protocolo COVID-19, que fortalece en seguridad y sanitarismo la práctica de éste deporte (que en su génesis ya es “individual” y seguro). Por eso pedimos volver a los entrenamientos presenciales en nuestro departamento y que se acepte y habilite el protocolo en toda la provincia. ¡Nuestros atletas necesitan volver a rodar!.

Ante la habilitación de otras disciplinas, nos vemos en la obligación de pedir también por nuestro deporte. No creemos que existan (o al menos no deberían existir) prácticas deportivas que sean exclusivamente femeninas o masculinas, ni mucho menos que deban tomarse decisiones que ponderen esas supuestas categorías. En todo caso, el Patín Artístico es un deporte que constantemente busca ser inclusivo y como institución insistimos en la importancia de ofrecerles a nuestros alumnos la posibilidad de llevar una vida saludable en todos sus aspectos: física, mental y emocionalmente, permitiéndoles no sólo crear grandes aptitudes deportivas, sino también desarrollar su expresión artística y ampliar sus universos, más allá de cualquier estereotipo.

El patín artístico es una práctica que evita el contacto físico tanto en entrenamientos como en clínicas o torneos. Se trata de una disciplina “individualista”, si, pero que nos une misma Escuela donde alumnos, técnicos y familias buscamos alcanzar los mismos objetivos de superación, educando en el respeto, la empatía, la generosidad, la inclusión y sobre todo en el compañerismo y el amor.

En estos tiempos de Pandemia tan complejos y difíciles, nuestras infancias han demostrado la gran capacidad de adaptación que tienen. Su protagonismo humilde y tranquilo nos ha enseñado que necesitamos aprender mucho de ellos. Ellos han esperado y siguen esperando por volver felices a todas sus actividades. Están dispuestos a hacerlo de la manera más cuidadosa y segura. No tenemos dudas de que eso es lo que necesitamos en estos tiempos, infancias y adolescencias felices, deportistas responsables, y sobre todo padres comprometidos, solidarios y empáticos que luchan por sus derechos. ¡Por eso pedimos volver!”.