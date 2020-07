Palladino en Belén: “Es muy importante la responsabilidad ciudadana de todos nosotros”

En la Mañana de hoy en el Hospital Zonal Belén con presencia del Ministra de Salud de la Provincia de Catamarca y junto al equipo de Epidemiología, brindaron una capacitación al Personal Sanitario que se desempeña en el nosocomio local, Médicos, enfermeros, agentes sanitarios, como si tambien a personal de Defensa Civil y Bomberos, sobre las medidas de prevención y protocolos establecidos para el manejo de casos COVID-19. Se hizo entrega de Kits de Testeo y se reforzó el stock de los Elementos de Protección Personal.

Al finalizar Belén-Info.com dialogó con la Ministra de Salud del provincia Dra. Claudia Palladino quien nos expresaba: “Vinimos con parte del equipo, dada la situación de público conocimiento que ocurrió en esta semana aquí en Belén donde hubo que hacer un aislamiento de algunas personas y hacer lo que se llama detección y lo que se llama estudio focal de casos o de sospechas de casos, más que de casos, esto comenzó hace dos días, entonces veríamos acompañar todo el equipo que trabaja muy bien, ya desde el Ministerio , de Defensa Civil, desde el Municipio y Seguridad y también con todos los que participaron poder sacarnos dudas que ellos puedan preguntar algunas dudas que tenían, poder actualizar los protocolos de cuidado tanto del personal como los cuidados comunitarios que hay que tener, así que creo que fue muy productiva realmente felicitar a toda el equipo, a todos los equipos que han trabajado de Belén, porque se ha trabajado muy bien, realmente solo fue ajustar unas mínimas clavijas para que esta medida que han tomado acá en Belén tenga el Impacto que deseamos , que no haya casos o si lo hubiese coso o ninguno, muy linda esta mañana donde parte del equipo explicó de porque se lo aislaba a este señor , cual eran los riesgos , porque el resto, en realidad , aunque el primer testeo haya dado negativo , pero tiene que ver de compartir experiencia y fortalecernos en esta tarea que a todos nos preocupa que es dar respuesta ante esta pandemia”. Señaló.

En otra parte dijo: “Nosotros hace varios meses estos 105 días que tuvo de gracia Catamarca y por mucho trabajo de mucha gente y de muchos ministerios y con la decisión del Gobernador a la cabeza de tomar decisiones rápidas, realmente permitió a toda la provincia, organizarnos, tener los protocolos escritos, los Hospitales con todas las medidas necesarias para que hubiese que hacer un aislamiento, se lo pueda hacer como pasó acá en Belén, el plan de contingencias ya diseñado, que si hubiese pacientes moderados o con mayor complejidad esta todo el circuito aceitado de cómo debe ser derivado, en la ambulancia correspondiente hasta el Malbrán, la red de comunicación que estamos en comunicación fluida desde el nivel central con todo el equipo de Belén. En Belén hay una terapia como que puede dar una respuesta de sostén si hubiese alguna situación no deseada con aislamiento y después la derivación”. Agregó.

Luego subrayó: “Lo que queremos resaltar, es que más allá de los hospitales, los profesionales, de los equipos que trabajan en el control, en el cuidado, en este tipo de enfermedades, cada uno de nosotros como ciudadanos, somos muy responsables, aunque sea que todo lo demás esté muy cuidado, sin mí accionar cotidiano, no cuido la distancia, el uso del barbijo, no compartir utensilios como el mate con otras personas , si no tengo esos cuidados, por más que tengamos todo lo demás, el virus va seguir avanzando, por eso es muy importante la responsabilidad ciudadana de todos nosotros”. Indicó.

En el mismo sentido la Ministra añadió: “Lo que veníamos diciendo cunado no teníamos ningún caso, que no debemos bajar los brazos, debemos estar alertas siempre, porque la manera que aparecen los casos es de esta manera, de una manera tal vez inesperada, con alguien que ingresa y después aparece el informe que es positivo desde otra provincia como le pasó a Belén. Por eso es tan importante cumplir los protocolos o las normativas que nos hemos puesto de acuerdo, para que si ingresa algún caso se realice todo y se evite la multiplicación de ese caso, entonces ahora como una medida de cuidado hasta que pasen estos primeros días, para estudiar los casos epidemiológicos que aquí en Belén están casi todos detectados y en Capital cómo empezó ayer los estamos terminando detectar, porque se ha trabajado mucho incluso durante la madrugada de ayer y ahora desde temprano en todas las los contactos del caso confirmado en capital, tuvimos que tomar esta medida que ustedes (Belén) la tomaron un día antes, porque tuvieron el problema antes y Capital, después toda la provincia, que es volver a cuarentena estricta, porque recuerdan cuando hay virus en una persona la mejor prevención es quedarme en casa, salir solo para lo necesario y si salgo, la distancia, no tocarnos, comunicarnos desde la mirada, usar el barbijo”. Afirmó.

Respecto de las personas aisladas en Belén explicó: “Las personas que están aisladas, a veces uno no lo comprende, pero en la evolución de las enfermedades uno tiene contacto con las personas, hay que ver si me contagió y si me contagió hay unos días que no contagio a otros y si me hago la prueba tal vez me dé negativa, pero no quiere decir que en 10 días esté enfermo, puede ser que siga, porque en ese momento no tengo síntomas, y no tengo el virus hacia afuera, porque el virus está haciendo su etapa de la enfermedad dentro del organismo nada más, entonces esto hace que las personas que tuvieron contacto no con el camionero , sino con el señor de Belén que si tuvo contacto con los camioneros, el señor de Belén al tener el 1° testeo negativo él en sí mismo ese día no contagiaba pero en su vehículo, en su vestimenta, vieron que sabemos que es un virus que si vos tocas algo que donde está el virus y me toco la cara o si no uso barbijo, ahí están los riesgos que tal vez los que tuvieron contacto con este señor o hayan estado en su vehículo se hayan podido contagiar. Por eso como medida de cuidado esas personas tienen que estar aisladas, si aparece algún síntoma inmediatamente avisar, y en general en 5 o 7 días del día que tuvieron ese evento van a ser testeados, por eso está todo lo necesario acá en Belén y en la semana que viene le van a realizar las pruebas correspondientes así nos quedamos un poco más tranquilos. Igual tenemos estar todos aislados porque es cuarentena estricta y más estrictas para ellos”. Concluyó.