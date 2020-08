Palladino pidió un último esfuerzo a la sociedad frente a la pandemia

La ministra de Salud de la provincia pidió “un último esfuerzo” frente a la pandemia del coronavirus, preocupada por la situacion del NOA y la manera en que Catamarca se ve “rodeada” con el crecimiento de casos de las otras provincias.

“Si nosotros observamos las provincias limítrofes, están todas con una multiplicación de casos muy importante, en plena curva de ascenso, y por lo tanto el riesgo de la provincia es mayor en cuanto al ingreso o a la posibilidad de casos de covid aquí”, reflexionó la doctora Palladino.

“Por más estricto que uno sea en los controles, como lo estamos haciendo, puede entrar (el virus). Entonces, si dentro de la provincia no cumplimos las normativas de cuidado, el riesgo que nos pase como a otras provincias es alto”, manifestó.

Y citó casos conocidos que sucedieron en otras provincias, donde la negligencia jugó su papel: “Pasó que alguien ingresó sin síntomas, no cumplió las normas y hubo contactos estrechos que fueron contacto de otros y de esta manera, con la multiplicación tan rápida que tiene el virus y sus contagios, es muy difícil el bloqueo”, declaró en radio Valle Viejo.

“Por eso es la preocupación, y por eso el viernes la frase de ‘fragilidad de la situación epidemiológica’ (en uno de los partes de prensa del COE) y ayer el comunicado recordando el DNU nacional que recuerda que no podemos hacer reuniones en las casas”.

“Entendemos que es difícil para todos, que pensamos que no está el virus porque no tenemos en estos días casos, pero puede pasar que haya gente que ingrese por lugares que no son los habilitados”.

Agregó que “es un último esfuerzo, esto viene desde marzo y hay cansancio, pero la información desde el Ministerio de Salud es positiva”, respecto de los posibles atenuantes de una enfermedad que puso en jaque al mundo.

Por último, estimó que la prohibición de circulación en la madrugada, desde las 0.30 de esta noche, ya entrado el martes, va a ser una herramienta válida para frenar los encuentros sociales que en otros lugares han sido focos de infección.