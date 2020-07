Para Salud, al sentir síntomas es más importante el aislamiento que el hisopado

“Ante el mínimo síntoma, lo importante no es un hisopado, es el aislamiento. Para el hisopado tengo tiempo de hacerlo, pero el aislamiento tengo que hacerlo ya”, aseguró días atrás la secretaria de Salud Pública, Manuela Ávila.

En otro pasaje de la entrevista con los medios, Ávila insistió en que “es más importante el aislamiento que el hisopado porque si yo te hago un hisopado hoy, si es una muestra temprana, me puede dar negativo y al día 13, como en mucho de los casos, se nos convirtió en positivo. (Es necesario) cumplir el aislamiento y esperar a la gente que te está llamando y haciendo el seguimiento del caso, que te está llamando, preguntando si hay fiebre, algún síntoma, por ahí no te hago la muestra el día 1 porque es muy temprano, pero si te lo puedo hacer al quinto o al séptimo día y me es mucho más útil. Y si has estado cumpliendo el aislamiento, ya hemos evitado que contagies a otras personas”.

Vale resaltar que, las personas que presenten posibles síntomas de coronavirus, deben comunicarse con las líneas orientadoras, que son: 3834238872 y 3834030003. “Llamá y hacé la consulta. El médico del SAME inmediatamente comunica a la gente de Epidemiología y ellos se ponen en contacto con esa persona, porque manejan muchas más herramientas para empezar a ver de dónde puede haber venido o no el contacto o su nexo epidemiológico. En función de eso, se van tomando las otras decisiones”, agregó Ávila.

Mayor demanda

Las líneas orientadoras, que se implementaron meses atrás para que los catamarqueños y las catamarqueñas que presenten síntomas vinculados al dengue y al COVID-19 puedan comunicarse con los profesionales, tuvieron una marcada demanda a raíz del caso índice de coronavirus que se registró en la provincia.

“Hay una demanda importante, pero ha ido cambiando. Al principio era la sospecha de ‘tengo fiebre, me duele la garganta’, pero la consulta se diluía en donde vos decías ‘no tengo nexo epidemiológico’”, detalló Ávila.

Por otra parte, mencionó que las líneas son “coordinadas por médicos y radioperadores. Ellos van tomando las consultas, las van orientando, hacen las interconsultas con los epidemiólogos”.

SAME

Ávila se refirió a la modalidad de trabajo que implementó el SAME por la pandemia. “Como todas las otras partes del sistema de salud, el SAME tiene una parte que se dedica a la atención prehospitalaria, que es la acostumbrada a manejar los accidentes, las urgencias y las emergencias diarias. Pero tiene otra parte, que es la parte respiratoria, de COVID. Tienen base en el Malbrán. Ellos sí (hacen) traslados de pacientes COVID, toma de hisopado. Son dos partes que están trabajando de forma separada”, concluyó.