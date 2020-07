“Para tratar la reforma de la Constitución se debe recuperar la confianza”

Según indicó esta mañana Oscar Castillo, lo que pasó el miércoles con la aprobación de la Ampliación de la Corte y la eliminación del Consejo de la Magistratura fue un verdadero atropello político y esto rompió los lazos de confianza. “Yo no critico los proyectos sino las formas. El oficialismo tenía los números para presentar los proyectos de la forma que corresponde y que se discutan como tiene que ser. Lo que pasó fue prácticamente un atropello y después de eso es muy difícil poder sentarse a discutir algo tan importante como la Reforma de la Constitución”.

En declaraciones radiales, el senador indicó que una forma de recuperar la confianza sería “vetar lo aprobado el miércoles y ahí si sentarnos a discutir una Reforma Constitucional que incluya todos estos temas. La Constitución es la forma básica en la que debemos vivir, entonces uno para sentarse a hablar de estos temas tiene que tener confianza, si la confianza no existe se debe recurrir a un mecanismo de reaseguro como el de exponer un núcleo de coincidencias básicas y nos comprometemos a respetarlo”.

En cuanto a las formas, dijo que “yo no tengo la capacidad de saber si fue el gobernador o su equipo de trabajo el que actuó así, pero como ya lo dije, creo que fue un atropello”.

“Coincidimos en la mayoría de los temas presentados en el proyecto de la Reforma Constitucional, pero no podemos sentarnos a dialogar sin confianza. No podemos acordar un proyecto y que después parezcan otros proyectos por la ventana. Creo que se deben arbitrar los mecanismos para que se recupere la confianza, como el veto de estos proyectos. Insistió en que lo que ocurrió el miércoles pasado “no se debería haber hecho. El oficialismo podía aprobar estos proyectos en una o dos semanas de tratamiento, pero no de esta manera que genera mucho malestar”.

Finalmente confirmó que hubo una reunión con Raúl Jalil el mismo día en que se aprobaron los proyectos, pero negó que se haya llegado a un acuerdo. “Él me pidió la reunión un día antes porque andaba visitando Ancasti y yo estaba haciendo la cuarentena en Ipizca y nos pusimos de acuerdo para almorzar. A la mañana siguiente nos desayunamos con este atropello. Yo lo recibí y respetuosamente le expresé esto mismo que después expresé públicamente, que no estaba de acuerdo con las formas y la verdad que terminó siendo una reunión incómoda”.