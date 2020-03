Pbro. Reinaldo Oviedo: “Tenemos que rezar uno por los otros para que nosotros podamos estar bien”

Este viernes 27 en horas de la mañana, en la Municipalidadde Belén integrantes del COE Belén efectuaron el informe correspondiente como lo hacen de lunes a viernes a los medios de prensa. En la oportunidad junto a otras autoridades estuvo presente el Párroco del Santuario Nuestra Sra. De Belén, Pbro. Reinaldo Oviedo quién al finalizar la misma hizo manifestaciones relacionadas con la pandemia por el coronavirus que está azotando al mundo. En esta situación que estamos viviendo, dijo, “tenemos que reflexionar, tenemos que estar cada uno en nuestros lugares, no podemos compartir mucho en las relaciones sociales, pero esto nos tiene que llevar a pensar en nuestra vida, pensar en el cuidado de la familia, en el cuidado de nuestras personas, nos tiene que llevar a un replanteo a cada uno de nosotros como partícipes de una sociedad, pero en esto siempre lo estoy diciendo, no tenemos que desesperarnos, yo creo que acá en Belén gracias a Dios estamos entendiendo el cuidado, porque en la primera noche de la cuarentena yo que vivo frente a la plaza a los bomberos se los vio andar corriendo gente, pero la segunda noche no, entonces creo que estamos más metidos en el tema y tenemos que entenderlo, si nos recomiendan el aislamiento creo que es el medio que los médicos recomiendan con lo que se puede contrarrestar este virus, creo que todos tenemos que tomar consciencia de eso para cuidarnos entre todos”. Subrayó.

En ese mismo sentido agregó: “Pestes en la historia de la humanidad hubo muchísimas, son enfermedades que se van dando, virus que se van desarrollando, que van apareciendo a través de los tiempos y por distintas cosas que muchas veces ni cuidamos el ambiente, también nos tenemos que replantear esas cosas, pero lo que va apareciendo, gracias a Dios también la ciencia va creciendo y se va desarrollando muy bien para ir protegiendo, pero son cosas que se van dando con la misma convivencia humana, no es un castigo de Dios, eso nunca hay que pensar, Dios no castiga, nos ama profundamente, cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios los seres humanos y toda la creación, pero Dios nunca nos puede castigar, pero si nos tenemos que cuidar entre nosotros y hacer siempre bien las cosas buenas para poder vivir bien”.Aseguró.

A su vez expresó: “Hay que rezar en este tiempo, rezar por las personas que están con miedo, no tenemos que llenarnos de miedo, pero es comprensible, tenemos que rezar uno por los otros para que nosotros podamos estar bien, para que podamos superar esta etapa, si seguimos las recomendaciones de la gente que nos va guiando y nos va acompañando vamos a superar todo”. Destacó.

Asimismo puntualizó: “Todo lo que sea rezar es bueno, pero que sea para rezar no para caer en la superstición, porque ésta es contraria a la fe, eso no es bueno, si hay que rezar una oración con fe y esperanza porque nos hace bien fortalece nuestro espíritu, pera además haciendo una oración le hacemos bien a la comunidad, no puede orar en cualquier momento, en cualquier parte y la oración que más le gusta”.Indicó.

En cuanto a la consulta si la gente se alejó un poco de Dios, de María, en los últimos tiempos, sostuvo: “Si, con tantas cosas que vivimos como seres humanos, con tantas preocupaciones económicas a veces nos olvidamos de la espiritualidad de cada uno, somos seres vivos y al espíritu lo tenemos que alimentar nosotros justamente con la vida de oración, la vida sacramental, ir acrecentando ese don de la fe, siempre tenemos que procurar en este momento de oración para poder crecer y poder conocer un poco más de eso”.Agregó.

Finalmente manifestó, que junto a un seminarista que lo acompaña, todos los días a las 19:00 horas en forma privada celebran la santa misa donde piden a Dios por toda la comunidad, por todas las familias, y los sábado y domingos a las 20:00 horas las misas son transmitidas por el momento por una sola radio, pero si las otras también lo quieren hacer no hay ningún problema”.