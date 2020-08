Personal de Defensa del Consumidor Belén participó de capacitación

Belen-Info.com dialogó con la Lic. Carla Chaile, encargada de Inspecciones en la Dirección de Defensa del Consumidor, quien nos comentó sobre una capacitación realizada días pasados sobre una nueva resolución donde se autoriza al incremento de precios en algunos productos y esto nos expresaba: “El día jueves 30 de julio El Área de Defensa del Consumidor tuvo una capacitación sobre la nueva disposición 13/2020, es una capacitación que se realizó a nivel provincial dónde participamos todos los municipios de toda la provincia de Catamarca, dicha capacitación era para afianzar y empezar a trabajar con esta nueva resolución. Nosotros anteriormente estábamos trabajando con lo que era la resolución 100, que es cuando habíamos empezado con la exhibición de precios, en el mes de marzo cuando todo esto empezó, la lista de precios máximos de todos los comercios debían respetar dicho listado que se lanzó a nivel nacional y se encuentra disponible en la pagina de Defensa del consumidor”. Indicó.

“Empezamos a trabajar en el mes de marzo con este tipo de resolución, la resolución 100/2020, luego empezamos también a disponer y hacer las respectivas inspecciones, a controlar que los comercios respeten los precios máximos que les habíamos notificado, nos habíamos tomado el trabajo de notificar a cada comercio y repartirles la lista o enviarles la lista . Luego empezamos a hacer las Inspecciones correspondientes y en caso de que las mismas cumplan una infracción a tomar las medidas correspondientes”.Añadió.

“Luego empezamos también a mediados de marzo o principios de abril, empezamos a trabajar con lo que son las declaraciones juradas, de Resolución 102/2020 la cual los comercios fueron notificados de que nos anexaran la lista de los precios que tenían ellos a la venta y era obligación de ellos cumplir con la lista de precios máximos y a la vez lo que se les requería era que ellos tengan esa declaración jurada en el comercio, nosotros hacíamos inspecciones y labramos varias actas por infracción por el 5 de la Ley del Consumidor N° 24240 en cuanto a los productos vencidos por haber violado la legislación, lo mismo que realizamos infracción a la diferencia de góndolas – caja, los precios que se exhibían debía ser los mismos declarados y los que se cobre en caja”. Señaló.

Por otro lado agregó: “Estuvimos trabajando todo este tiempo en Inspecciones y notificando a todos los comerciantes por el redondeo del vuelto a favor del consumidor, que es algo importante, que tiene que saber el consumidor que tiene que ir a favor de él, la falta de exhibición de precios también tuvimos varias infracciones, pedimos exhibición de precios en farmacias , garajes , estacionamientos, en establecimientos gastronómicos”.

También Chaile nos manifestaba: “Realizamos actas de infracción a los Pago fácil o Rapipago porque no pueden cobrar un plus, el consumidor debe saber que no pueden cobrar un plus. Lo mismo el consumidor debe saber y en caso de no cumplirse, denunciarlo a defensa del consumidor, cuando se cobra con recargo en una compra con tarjeta de débito o crédito en un solo pago, no pueden hacerse recargos”. Destacó.

Además nos comentó: “En la capacitación estuvimos planteando los tipos de inconvenientes que tuvimos desde le mes de marzo hasta el mes de julio, sobre los trabajos que veníamos realizando cada municipio, cómo respondieron y qué tipo de infracción se fueron labrando en el transcurso de estos meses, e hicimos hincapié en la nueva resolución la nueva disposición 13/2020. La que permite a los comerciantes darle una suba a los productos, si bien, nosotros teníamos congelado los precios desde que empezó la pandemia hasta el mes de julio, se resolvió, que puede haber un incremento de la suma de productos pero en su artículo 1 dicha disposición dispone qué tipo de incrementos, en los cuales, por ejemplo que para productos lácteos y frescos un 3 % puede ser las suba, harina, fideos galletas y panificados un 4 % , en artículos del hogar, cocina y bazar un 2.5%, en artículos de cuidado personal un 3,5% , bebidas 4,5% , aceites 4%, Infusiones 4,5%, Arroz y legumbres un 4%, lo que es conservas dulces endulzantes un 3%, sopas , caldos, puré un 2 %´, alimentos congelados de 2,5 % y lo que son alimentos para mascotas un 2% también en la suba”. Subrayó

Para finalizar dijo: “En la capacitación nos informaron la forma en que debemos trabajar, como primera instancia nosotros lo que vamos a realizar en Defensa del Consumidor es notificar a todos los comercios de que hay un incremento pero que no deben sobrepasar el porcentaje que platea la resolución 13/2020 , en las próximas semanas desde Defensa del Consumidor Belén, estaremos recibiendo las nuevas declaraciones juradas con los nuevos incrementos de precios y haciendo las respectivas inspecciones si están cumpliendo lo que ellos mismo nos informan de los precios que están manejando”. Concluyó.