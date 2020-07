Personas que regresan a Belén de la Capital Provincial deberán permanecer en aislamiento preventivo por 14 días

El COE Ciudad de Belén, en la tarde hoy domingo 12 de julio, brindó una conferencia de prensa, encabezado por la Jefa de Área Programática N°11 Dra. Marianela Saracho, de la URN°3 el Principal Pablo Ayosa, El Director de Rentas Municipal José Moreno y El Director de Defensa Civil Municipal Emilio Rodríguez.

La Dra. Saracho dio inicio la conferencia, expresando: “En principio, cómo fue notificado por el COE Belén el jueves 10 de Julio, recordarles que todas las muestras tomadas en Belén hasta la Fecha Fueron Negativas, ayer se recibieron el resultado de otras muestras en relación al control de transportistas, que también fueron negativas” Señaló.

“En relación relación al caso sospechoso por contacto por el camionero que vino de La Rioja, tanto este como sus contactos permanecen aislados hasta cumplir los 14 días, o sea, tanto el caso sospechoso que es la personas la persona que tuvo el contacto con el Camionero Riojano, como todos los contactos del contacto sospechoso y todas estas muestras tomadas a todo este grupo de personas fueron negativos”.Añadió.

Por otro lado explicó Saracho: “En cuanto al Supermercado que es propiedad de uno de los contactos que se permitió la reapertura, ante los resultados negativos recibidos, como todos los resultados fueron negativos, no hubo ningún contacto positivo, dentro del supermercado no hubo ningún contagio, ni tampoco circuló la persona que tuvo el resultado positivo (Chofer de la Rioja), al ser una actividad esencial, se permite la reapertura porque está dentro de las actividades permitidas. Lo que se hizo previamente se acordó la desinfección con el equipo de agronomía del municipio y se hizo la desinfección del lugar y lo que los que se acordó es que las personas que trabajan en el supermercado no sea ninguno de los contactos, que sean personas que eran empleados del “super”, pero que no ha sido contactos, porque nosotros consideramos contacto al caso sospechoso y de ahí en más a los contactos estrechos del caso sospechoso, no a contactos de contactos, eso para aclarar esto que circuló en las redes estos últimos días”. Subrayó.

También destacó: “En este equipo de trabajo, vamos a empezar a realizar ante todas las dudas, todas las quejas, todas las sugerencias que hubo en estos últimos días, vamos a realizar un comunicado diario a las 21:00 horas, sea que haya novedades o no las haya. En ese comunicado vamos a transmitir todas las decisiones que se tomen en el COE, también las novedades en cuanto a resultados que haya de la Ciudad de Belén, en cuanto a Flexibilizaciones. No nos vamos a responsabilizar lo que sea transmitido fuera de ese comunicado, o sea que todo lo que tenga que decir el COE Belén, va ser transmitido en ese comunicado a las nueve de la noche, que se va a publicar en la página del COE Belén”. Comentó.

En cuanto a personas que regresan a Belén desde la Capital Provincial dijo: “En cuanto al regreso de personas de Catamarca (Capital), todas las personas que ingresan de Catamarca a Belén, deben firmar una declaración jurada al ingreso de la ciudad y deben permanecer en aislamiento preventivo durante 14 días”. Aseguró.

“Solicitamos a los medios de comunicación y a la población actuar responsablemente, esta lucha es de todos, no es solo del COE , no es solo de Salud, no es solo de seguridad, los equipos que están trabajando hace más de 100 días están muy cansados y las críticas destructivas no nos ayudan, seamos responsables, si hay algo que queramos decir, o sugerir lo hagamos por los canales de comunicación del COE, puede ser por la Pagina, por el Número de triage del Hospital Belén, puede ser por el Número de Defensa Civil”. Sostuvo.

Por Ultimo la Dra. Saracho Manifestó: ” Recordar que tenemos que seguir cuidándonos, si bien los resultados son todos negativos, que estamos en cero casos al momento en el Departamento Belén, no estamos libres de que aparezca un casos, tenemos cosos en Capital en departamentos cercanos, entonces tenemos que seguir cuidándonos y esto es responsabilidad de todos, estamos en fase 1 y solo debemos salir a la calle para actividades esenciales, de a uno por vez, con el uso del barbijo, el distanciamiento físico y la higiene de manos con alcohol en gel o con agua y jabón. Instamos a la población a ayudarnos en esta lucha que se viene por delante, que recién comienza con esta aparición de casos en la provincia, así que a actuar responsablemente todos”.

Por su parte el Principal Pablo Ayosa de la URN°3, “Es responsabilidad de cada uno mantener las medidas preventivas, se van a diagramar los controles necesarios. Es responsabilidad de cada uno de cuidarnos, de cuidar a nuestros niños, porque cada error que nosotros podamos cometer lo vamos a terminar pagando todos”. Indicó.

El Director de Renta Municipal José Moreno a cargo del Centro de Abastecimiento de Belén, dijo: “Seguimos con el riesgo hasta completar el día 14 como nos dicen los protocolos, razón por la cual vamos a seguir con la ASPO hasta el día jueves que se cumpliría el día 14 del caso de la ciudad de Belén, ese día estaríamos en condiciones, si todo va bien , si todo esta de la misma manera que está hoy, poder comunicarle a la sociedad si se va a dar algunas nuevas excepciones en cuanto a los comercios”. Afirmó.

En cuanto al Centro de Abastecimiento, Moreno dijo: “Se está trabajando de la mejor manera, esta semana se viene una semana dura porque tenemos unos comunicados de empresas de correos (Privados) van a traer sus encomiendas y van a tener que entregarlas en el centro de abastecimiento. En este sentido, vamos a tener especial cuidado con las personas que ingresen al predio a retirar el paquete que le entregue ese correo o para retirar cualquiera otra mercadería, debe ir munido de Gafas, barbijos, guantes, y el alcohol en gel o alcohol al 70% para que una vez que se le entreguen el paquete se lo pueda desinfectar y así evitar algún contagio, vamos a tener el control de que se mantengan alejados de la gente que entrega los paquetes”. destacó.

Finalmente, el Director de Defensa Civil se dirigió a los medios, dijo que: “Estamos cansados, sentimos que estamos muy agotados, considero que con todos los resultados negativos que hemos tenido en la ciudad de Belén los últimos días, hemos ganado una gran batalla, pero lamentablemente seguimos en guerra y es cuando más en guardia debemos estar, cuando más unidos debemos estar, cuando más responsables debemos ser”.