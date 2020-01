Policía de Belén intensifica controles y tareas de prevención

En diálogo con la medios de prensa local el titular de la Comisaria Departamental de la Ciudad de Belén, Comisario José Ángel Carrasco se refirió a las distintas acciones por parte de la Policía en para esta temporada verano 2020 y eventos de mucha convocatoria en la ciudad. Esto nos comentaba: “Empezamos este nuevo año 2020 muy tranquilo, no tuvimos ninguna novedad de resonancia, no tuvimos que lamentar nada, la temporada recién empieza y ojalá que siga así porque tenemos muchos eventos después del 31 de diciembre hemos tenido dos fiestas importantes donde sólo se produjo un desorden en uno de los locales bailables que de inmediato se lo resolvió el resto sin novedades”.Aseguró.

En ese mismo orden señaló, “Tenemos la fiesta de la Virgen de Belén también ya se adoptaron todas las medidas de seguridad, después tenemos el evento denominado Princk Not y Fiesta de la Playa en la cual ya se hicieron los peritajes por parte de operaciones para la habilitación de los predios, estamos esperando para ver la cantidad de gente que se va a destinar a esos locales, pedirle a la sociedad que colabore con brindarnos el apoyo con el no consumo de bebidas alcohólicas, conducir de acuerdo a las reglas porque hemos implementamos a partir del jueves pasado nuevamente desde la Ciudad operativos por parte de seguridad vial, ya está el personal designado todo esto ya para finiquitar últimos detalles porque queremos hacer acá una oficina de seguridad vial, son medidas preventivas, nosotros también prevenimos a la gente que salga a regla para que después no salgan a comentar de la forma que actuamos, cada uno es consciente de lo que hace, en base a todo eso nosotros queremos brindar más seguridad y tranquilidad a la sociedad”.Añadió.

También Agregó: “Deben transitar con todos los papeles del rodado como saben, es como ir a un destino turístico, se lanzó el Operativo Sol y Montaña, cada uno sabe que es lo que tienen que llevar, esto no es de ahora esto ya viene de tiempo atrás, ya a la medida decidimos tomar tenemos el apoyo de la Unidad Regional, desde Seguridad Vial nos mandaron el personal, me falta finiquitar con el Director de Tránsito Municipal para resolver donde vamos acondicionar el lugar para en el caso de que se realicen multas y secuestro de rodados porque vienen de nuevo los alcoholímetros, decirle a la sociedad que colabore como lo viene haciendo, yo les agradezco porque las fiestas navidad y año nuevo fueron muy tranquilas, es lo mismo que pasó con la pirotecnia más allá que algunos hayan decidido tirarlas pero yo creo que se redujo un 90% de lo que venía siendo en años anteriores”.Subrayó.

“Con el tema del Puente (en referencia a que muchos jóvenes tienen la costumbre de aglutinarse en el sector del Puente del Río Belén) en horas de la noche cuando tenemos personal se clausura directamente el acceso, únicamente se deja pasar a gente del B° la Puntilla, hemos tenidos reclamos y otra que el tránsito en la ruta que comunica con Andalgalá se ha acrecentado mucho el turismo en esta época y la gente tienen que tomar consciencia, porque es un peligro el puente que no reúne la condiciones necesarias de seguridad para que estén ahí sentados o estacionen, es una manera de prevenir”.Aseguró.

En su parte final: “En cuanto a la Fiesta de la Playa que se va a realizar el 11 de enero, nosotros desde el jueves recargado el personal a un 100% desde la Departamental tenemos encargado la seguridad del pueblo como es de todos los días. Ahí se va a sumar como todos los años personal de la ciudad Capital, algo de Andalgalá, de Tinogasta como siempre se pide refuerzo por la envergadura de la fiesta, estamos esperando el informe de operaciones que hizo el informe del local por el pedido de los organizadores y una vez que decidan que cantidad de gente puede concurrir, la Jefatura lo va a disponer, nosotros tenemos encargado todo lo externo, de lo interno se encargan los que vienen seguridad adicional, nosotros nos encargamos de la seguridad del pueblo”. Concluyó Carrasco.