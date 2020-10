El jurado de los Nobel destaca que utilizando las tijeras genéticas CRISPR/Cas9 los investigadores de todo el planeta pueden cambiar el “código de la vida” y realizar experimentos en tan solo unas pocas semanas, lo que ha ahorrado un tiempo muy valioso en investigación y ha abierto muchos nuevos territorios para explorar. “Hay un enorme poder en esta herramienta genética, que nos afecta a todos”, asegura Claes Gustafsson, miembro del comité que ha tomado la decisión. “No solo ha revolucionado la ciencia básica, sino que ha permitido generar cultivos innovadores y conducirá a tratamientos médicos rompedores”.

Sin premio para Mojica

Preguntados por si se han planteado reconocer el trabajo de algún otro científico, el comité de los Nobel ha asegura que nunca responde a esa cuestión, pero es llamativa la ausencia de reconocimiento de los autores del descubrimiento básico del sistema CRISPR, como el español Francis Mojica o el lituano Virginjus Siksnys, que propuso usar este sistema para edición genética en 2012. Para el científico español Lluis Montoliu, investigador del CNB-CSIC experto en edición genética, el no reconocimiento de Francis Mojica es “una enorme decepción” y cree que “se ha perdido una oportunidad histórica”. A su juicio han decidido no reconocer a un tercer autor del descubrimiento porque había muchas otras opciones que podían generar polémica. “Lo más fácil era premiar a estas dos investigadoras, que tienen un gran mérito y hay que darles la enhorabuena. Pero no habrían podido hacer nada sin el sistema descubierto por Mojica”, asegura Montoliu a Next. “Tal vez, por no cometer una injusticia, se hayan cometido diez”.