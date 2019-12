Productores de Belén piden que se declare la emergencia

Vecinos y productores de Belén se nuclean para pedir soluciones en torno a los problemas de agua.

En este sentido, un grupo de vecinos del barrio La Puntilla plantearon que los agricultores y ganaderos de la localidad están padeciendo la falta de riego para represas y siembras y piden una respuesta de las autoridades. En un escrito dirigido a la Dirección de Hidrología, pidieron además que se ponga en el área de Riego “a una persona que tenga conocimientos del sistema y manejo del mismo, distribuyendo este recurso de forma equitativa en tiempo y forma”.

Otros productores del Norte Chico y Norte Grande solicitaron que se declare la emergencia hídrica eléctrica en el departamento. Así expresaron su preocupación por la falta de agua potable y riego, ya que “el río no trae nada de agua para potabilizar, tampoco para regar, y las vertientes están con muy poca agua”. “Ya se está viendo la tierra seca y las plantas muestran su cara negativa porque no las podemos ni mojar, sumado al intenso calor. Es muy preocupante la situación que estamos padeciendo, ya que no llueve desde hace varios meses”, expresaron.

En tal sentido, pidieron a los intendentes belichos que planteen la situación al gobernador Raúl Jalil, “para que venga él mismo y hable con nosotros y lleguemos a un acuerdo de obras que son urgentes en materia de agua”.