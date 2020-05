Profesionales de Salud de Belén transmitieron sus inquietudes al Intendente Ríos

En el día de ayer en el Hospital Belén se reunieron los Profesionales de la salud con el Intendente de Belén Daniel Ríos y el Comisario José Carrasco para tratar temas inherentes a la seguridad de los trabajadores que están al frente de esta Pandemia Covid-19 como son personal de salud y seguridad, expresaron sus inquietudes.

La Dra. Marianela Saracho Jefa de Área Prograática N°11 Belén comentó al finalizar la reunión: “El equipo médico del hospital le transmitió al Señor Intendete como al comisario la preocupación ante el ingreso a personas de ciudades como Córdoba y como La Rioja que tienen casos de COVID-19 está preocupación tiene que ver con que nosotros seguimos teniendo cero casos en la provincia, pero también entendemos que hay una autorización nacional de circulación , aclaramos un poco sobre el protocolo de ingreso, pulimos algunos detalles pero como por ejemplo que la gente que llega no baje del vehículo y sea trasladada directamente a su domicilio, no genera mucha incertidumbre al equipo de salud y creo que es la misma incertidumbre a todo el COE, el hecho que la gente haga el aislamiento en su domicilio y que lo cumpla, pero bueno, también hay una responsabilidad ciudadana, sobre lo que hace cada persona y el que tiene en el resto de la comunidad. Tenemos que apelar a eso, se va a hacer una brigada de control, que ofreció el Intendente, una brigada de control que va a visitar estas casas en distintos horarios, sin aviso, que se va a sumar al control que hacemos nosotros telefónicos para ver en qué estado están la gente aislada que no son sintomáticos, esto va ayudar a que la gente se quede y cumpla con este aislamiento que es tan importante cuando vengan, no nos olvidemos que Córdoba ya tiene circulación comunitaria, eso quiere decir que si alguien de Córdoba viene ya sea asintomático, pero puede transmitir, sobre todo las personas jóvenes, por eso tan importante este aislamiento que sea cuidado, que sea respetado y en el cual tenemos que participar toda la sociedad, los mismos vecinos saber que hay alguien aislado en sus casas y tendremos que un poco en parte ayudar y estar atento a sus necesidades para que no tengan que salir de la casa, acercarse, preguntar que necesitan, si necesitan algo de la farmacia o comprar algo y a la vez avisar si sabemos que saliendo de la casa”.Señaló.

Agregó que : “Pueden avisar al número de Defensa Civil puedes llamar también al 460200 del Hospital o se puede dar aviso a la policía, porque en cuanto las personas rompan el aislamiento es la policía, quién tiene que actuar en ese momento”.

En el mismo sentido dijo: “Esto se va poner en práctica a partir de hoy ( por ayer), que tenemos que tenemos personas que llegaron y personas que están viniendo, o sea, estudiantes de La Rioja creo que mañana se van de Córdoba, estamos todavía verificando en la cantidad de personas que ingresan”. Indicó.

en otra parte dijo: “Una cosa importante es que se había hecho una reunión y se habían anotado muchos chicos para venir de La Rioja pero, una de las primeras pautas que tiene el protocolo, es que tiene que tener la autorización para viajar y tiene que tener domicilio el departamento Belén, no puedo tener domicilio La Rioja y venirse, porque el DNU es claro y la cuarentena se cumple donde la persona tiene el domicilio de residencia”.Subrayó.

“Tenemos que tener en cuenta que en este momento somos una de las dos provincias de la Argentina que no tiene caso de COVID-19 pero eso no va a ser siempre así, en algún momento puede ser que tengamos, se van a seguir más con la gente que va ingresando, se van activar protocolos, ojalá, no aparezcan casos, pero no podemos pensar que siempre va ser así porque seriamos una excepción a lo que está pasando en todo el mundo, vamos a seguir confiando y pensando y teniendo fe de que no sea, pero teniendo en cuenta que si pueden aparecer casos. Entonces por todo esto tenemos que ir preparándonos y entender, que la única prevención que tenemos hoy en día es quedarnos en casa, no hay otra, no hay vacuna, no hay tratamiento específico, tenemos que quedarnos en casa, hoy por hoy se ve, es otra de las preocupaciones que transmitieron los profesionales, es que se ve mucha gente en la calle, yo salí el sábado y era un sábado común y corriente, gente sin barbijo, con niño, entonces no estamos respetando pautas básicas de la cuarentena, nosotros pedimos más control policial, que se detenga la gente que incumple la cuarentena, cómo se hace en otros lugares, no solo después de las 20:00 horas. Pero también hay una responsabilidad social, hay que quedarse en casa, porque si aparece un caso no aparezcan un montón a partir de ahí y tenemos que esté entrando de provincias con circulación comunitaria”.

La Dra. Saracho tambien manifestó, que desde salud se realizarán Micros en medios de comunicación y remarcó los teléfonos para denunciar alguna violación del cumplimiento del aislamiento Social, que son el 460200 del Hospital o llamar al Tel de Defensa Civil o la Policía.