Provincia no descarta extender la cuarentena para todo el mes de julio

La fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó el fin de semana en Catamarca tras la detección de casos positivos de coronavirus, se prorrogará en el tiempo. En principio iba a ser por 14 días. Sin embargo, con la confirmación de una veintena de nuevos casos, la Provincia lo extendió hasta el 20 de julio. Incluso, no se descarta que el aislamiento estricto sea para todo el mes en curso.

En diálogo con medios radiales, el mandatario se refirió a los primeros casos detectados de Covid-19 en Catamarca tras 105 días sin portadores del virus. “Sabíamos que íbamos a tener que convivir en algún momento con el virus”, señaló para contemplar que en ese periodo ”las cosas se hicieron bien, el presidente de la nación Alberto Fernández, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, somos parte de un país y cuando más se controló en Buenos Aires obviamente era mejor para nosotros”.

“Entiendo -el malestar- de la gente que está aislada encerrada en su casa, pero la solución es que los gobernantes, como en Buenos Aires con Kiciloff, conoce el sistema de salud, cuándo colapsa y cuándo no, que vaya tomando las medidas y que la gente tenga que acompañar”, dijo Jalil. Así, contrastó los niveles de responsabilidades: “Una cosa son los políticos que están a cargo de la situación real y otra cosa son los políticos que dicen abramos todo”.

El Gobernador insistió que “hay que volver a la responsabilidad social de cada individuo y de cada empresa, esa es la única salida por ahora, para que no colapse el sistema de salud”.

De esta forma, en el diálogo radial, recordó que Catamarca “estaba prácticamente en fase 5” de la cuarentena con la reactivación de diferentes actividades. “No estaba funcionando la educación con asistencia a las escuelas, los cines y los espectáculos públicos”, rememoró.

En este orden de ideas, señaló que en la Provincia se retomó la fase 1 del aislamiento y no obstante ello, se están habilitando algunas actividades. “De a poco vamos habilitando de acuerdo a los resultados de los testeos que se le hizo a la gente que tuvo contacto estrecho con los casos detectados y vamos a estar así 14 días”, dijo.

El mandatario adelantó que a fin de mes la provincia contará con “dos laboratorios que hacen tests en Catamarca” y repitió: “Decidimos volver a fase uno por 14 días hasta poder controlar la enfermedad. Tenemos que cambiar los hábitos”.

“Pido paciencia y tolerancia a la gente, hay que acompañar las medidas que toma el presidente y los gobernadores porque no son antojadizas, las tomamos después de consultar a técnicos, bioquímicos, médicos, psicólogos”, expresó.

Horas más tarde, cuando se informó sobre los nuevos casos, el gobernador dialogó con Radio Valle Viejo. Rescató lo resuelto por el COE donde se dispuso que Catamarca permanecerá en fase 1 del ASPO hasta el día 20 de julio. Cabe señalar que en este periodo permanecerán exceptuadas las actividades ya habilitadas por los decretos emitidos.

En diálogo con Mirada Ciudadana, Jalil indicó que si bien “ampliamos hasta el 20 de julio la fase 1, es probable que sea todo julio”. El mandatario le pidió a la ciudadanía en general ser responsable: “No hay que salir, hay que quedarse en casa, apelo a la responsabilidad de cada individuo puesto que no hay conciencia de cómo se transmite el virus”.

“En esta etapa la gente tiene que tener mayor conciencia de cómo salir a trabajar, de cómo convivir. Insisto en la necesidad de modificar los hábitos, hay que usar el barbijo, lavarse las manos regularmente y no tocarse la cara”, expresó.

Ahora bien, con la extensión de la cuarentena estricta y la excepción de nuevas actividades queda la duda sobre qué sucederá con los comercios minoristas. “Va a ser un mes largo y difícil, por ahora no creo, los comercios no van a estar habilitados”, respondió Jalil.