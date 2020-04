Raul Jalil, sobre el uso de barbijos: “Creo que hace entender al ciudadano que hay una enfermedad”

En dialogo con el canal de noticas TN, el gobernador de la provincia habló sobre el uso del barbijo y explicó ” Esta medida hace entender al argentino ,al ciudadano común, que hay una enfermedad, que no tiene que tocarse la cara con la mano, que hable menos, creo que es como una primera medida”.

Por otra parte destacó el uso de barbijos en territorio asiático: “Creo que al mundo asiático lo subestimamos a veces, como diciendo ahí están todos los asiáticos con barbijos, etc. y ahora ya en muchas ciudades o localidades italianas, ya están imponiendo el barbijo obligatorio”.

Asimismo destacó el accionar de Alberto Fernández sobre las medidas impuestas para prevenir el avance del virus: “Estamos muy agradecidos a las políticas del presidente, porque nos esta ayudando a todos los argentinos. Aunque te da la sensación que falta, creo que estamos mejor que otros países”.

Luego la periodista del canal le pregunto como se tomo la medida correspondiente, y el mandatario sostuvo: “Lucia Corpacci, actual diputada nacional, ex gobernadora e infectologa, y yo, que vengo de una familia de médicos y también tuve la oportunidad en el año 2003 de vivir en Japon; me acorde de como se usaba y como se respetaba, cuando una persona estaba resfriada en este país, ya que desde ese año, se usaba barbijos. Aparte le consulté a algunos amigos que viven allí y me aconsejaron el uso de barbijos, en una reunión decidimos dos cosas importantes: Junto al intendente de la capital, Gustavo Saadi y la Ministra de Salud, se resolvió el uso de barbijos y el hacer un hospital monovalente que lo vamos a terminar de aquí a quince días y le vamos a poner el nombre de Malbran porque el era catamarqueño”.

Ademas habló sobre como se viene acatando esta medida : “Nosotros sorprendentemente pusimos el decreto creo que el 27 de marzo y a partir de una semana, y la gente en un 95% usa barbijos, hay barbijos que se hacen en la casa, que se compran en algunos negocios, una ferretería esta regalando barbijos a los que van a comprar al corralón, hay cooperativas haciendo barbijos”.

Para finalizar Jalil contó que se esta por trabajar en como se usa y de cambiar algunas culturas: “En el caso de que se abra el aislamiento tiene que ser con un cambio cultural, desde el abrazo, el saludar, etc. Hay países que ya lo tienen desde su cultura y nosotros lo vamos a tener que aprender desde esta emergencia sanitaria”